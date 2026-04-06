Captură majoră la Vama Constanța. Jucării de peste un milion de lei, confiscate din cauza suspiciunilor de piraterie

Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud au interceptat un transport masiv de jucării de construcție, a căror valoare de piață este estimată la 1.025.000 lei.

În urma unui control fizic amănunțit, autoritățile au descoperit aproximativ 4.100 de seturi de jucării într-un container sosit din China. Marfa avea ca destinație finală o societate comercială din București.

Măsuri legale și proprietate intelectuală

Deoarece produsele sunt susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală, întreaga cantitate a fost reținută în vederea expertizării. Procedura respectă normele naționale și europene privind combaterea comercializării bunurilor contrafăcute.

Reprezentanții Autorității Vamale Române au precizat că vor fi dispuse măsuri legale imediat după finalizarea expertizei, reafirmând „angajamentul ferm în combaterea contrabandei, a fraudei vamale și a oricărei forme de trafic ilicit, prin acțiuni coordonate și verificări riguroase”.

→ Imaginea 1/3: Jucăriile confiscate se ridică la 1.025.000 lei. FOTO: Autoritatea Vamală Română

Cum recunoști jucăriile de calitate? 5 puncte la care să fii atent

Siguranța și calitatea sunt esențiale. Iată principalele criterii de care ar trebui să ții cont atunci când alegi jucăriile:

1. Materialele

În primii ani de viață, este recomandat să optezi pentru jucării din lemn sau pluș. Plasticul nu este exclus, însă trebuie să fie rezistent, de bună calitate, și să nu se deformeze ușor. De asemenea, asigură-te că vopselele folosite sunt non-toxice.

2. Durabilitatea

Jucăriile nu sunt obiecte de decor, ci sunt folosite intens. Cu cât copilul este mai atașat de o jucărie, cu atât aceasta va fi supusă mai multor „teste”.

5. Respectarea standardelor de siguranță

În Uniunea Europeană, jucăriile trebuie să respecte norme stricte de siguranță, precum certificarea EN 71 și marcajul CE. Acestea indică faptul că produsul este conform standardelor în vigoare. Verifică întotdeauna eticheta și evită jucăriile care nu au aceste marcaje sau nu specifică vârsta recomandată.