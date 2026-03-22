Poliţiştii de frontieră de la Sighetu Marmaţiei au făcut, în weekend, o captură impresionantă de ţigări de contrabandă, care urmau să ajungă pe piaţa neagră de desfacere din România. Marfa a fost descoperită de către poliţiştii de frontieră într-un microbuz al cărui şofer nu a oprit la semnal, aceştia fiind nevoiţi să pornească în urmărirea autovehicului.

Potrivit Poliţiei de Frontieră, poliţişti ai Sectorului Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei - ITPF Sighetu Marmaţiei au descoperit şi confiscat, dintr-un microbuz identificat şi urmărit în trafic, aproximativ 26.000 de pachete de ţigări, în valoare de peste 100.000 de euro, ce urmau să ajungă pe piaţa neagră de desfacere din România.

În urma acţiunii desfăşurate, şoferul, un maramureşean de 33 de ani, a fost arestat preventiv, fiind în prezent în arestul IPJ Maramureş.

Vineri după-amiază, în timpul unei acţiuni pentru prevenirea şi combaterea contrabandei cu ţigări, în Sighetu Marmaţiei, poliţiştii de frontieră au făcut semnale regulamentare de oprire unui microbuz înmatriculat în România. Întrucât şoferul nu a oprit, poliţiştii au pornit în urmărirea acestuia, iar după aproximativ un kilometru şoferul a abandonat autovehiculul fugind într-o zonă împădurită din apropierea municipiului.

„Pentru imobilizarea şi reţinerea persoanei, poliţiştii de frontieră au efectuat somaţiile legale prin voce şi apoi au executat un foc de avertisment în plan vertical, cu respectarea prevederilor legale. Imediat, conducătorul auto a fost reţinut şi identificat ca fiind un bărbat de 33 de ani, domiciliat în judeţul Maramureş, iar în interiorul autoutilitarei au fost observate mai multe colete învelite în folie de culoare neagră, ambalaje specifice baxurilor cu ţigări, motiv pentru care s-a dispus conducerea şoferului, împreună cu mijlocul de transport, la sediul Poliţiei de Frontieră, pentru continuarea cercetărilor”, precizează sursa citată.

În urma inventarierii bunurilor, poliţiştii au constatat că sunt 52 de baxuri (25.998 pachete ţigări), în valoare de peste 500.000 lei, iar autovehiculul estimat la o valoare de 20.000 lei a fost indiponibilizat la sediul instituţiei.

În ziua următoare, contrabandistul a fost reţinut pentru 24 ore, iar ulterior judecătorul de drepturi şi libertăti din cadrul Judecătoriei Sighetu Marmaţiei a hotărât arestarea preventivă a şoferului pe o perioadă de 30 zile.

„În continuarea cercetărilor, în data de 21 martie a.c., poliţiştii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmaţiei, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmaţiei au pus în aplicare un număr de 7 mandate de percheziţie domiciliară, pe raza judeţului Maramureş. Astfel, au fost ridicate mai multe obiecte şi mijloace materiale de probă precum telefoane mobile, cartele de telefonie, un binoclu, staţii emisie - recepţie şi ţigări cu timbru Duty Free”, mai arată aceeaşi sursă.

În cauză, poliţiştii de frontieră maramureşeni fac cercetări pentru contrabandă, precum şi pentru identificarea persoanelor implicate şi documentarea întregii activităţi infracţionale, sub directa supraveghere a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmaţiei.

Poliţia de Frontieră precizează că, în acelaşi context, în perioada noiembrie 2025 – martie 2026, organele de cercetare penală au stabilit că mai multe persoane domiciliate în judeţul Maramureş au desfăşurat activităţi ilegale în scopul obţinerii unor beneficii materiale substanţiale. Acestea introduceau ilegal în România, din Ucraina, cantităţi semnificative de ţigarete, transportate peste râul Tisa. Astfel, în urma acţiunilor desfăşurate de poliţiştii de frontieră, a fost ridicată în vederea confiscării cantitatea totală de aproximativ 50.000 de pachete de ţigarete.