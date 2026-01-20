Primarul acuzat de pornografie infantilă și coruperea sexuală a unei minore a fost reţinut de DIICOT

Procurorii DIICOT au dispus, marţi,10 ianuarie, reţinerea pentru 24 de ore a primarului comunei Izvoarele din judeţul Giurgiu, Silviu Marius Cazacu, pentru săvârşirea infracţiunilor de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor şi influenţarea declaraţiilor, după ce i-a cerut unei fete de 13 ani imagini în ipostaze sexuale explicite, i-a trimis o fotografie obscenă, iar apoi a încercat să-i cumpere tăcerea.

„Din probele administrate a reieşit faptul că, în perioada august-septembrie 2025, inculpatul a solicitat, în cadrul unei conversaţii on-line, unei victime minore (13 ani) să producă şi să-i transmită prin intermediul unei reţele sociale imagini în ipostaze sexuale explicite. Cu aceeaşi ocazie, inculpatul a trimis persoanei vătămate un material pornografic. De asemenea, în luna ianuarie 2026, inculpatul, împreună cu o altă persoană, a încercat să determine (prin corupere) părinţii minorei să nu sesizeze organele de urmărire penală/instanţa civilă, să îşi retragă/să nu dea declaraţii într-o cauză penală/civilă, oferindu-le acestora în schimb un teren agricol", a transmis DIICOT, marți, într-un comunicat de presă.

Amintim că marți, 19 ianuarie, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Giurgiu, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate, două mandate de percheziție domiciliară, într acest dosar penal.

În urma perchezițiilor efectuate au fost găsite și ridicate mai multe dispozitive de stocare a datelor, urmând a fi dispuse percheziții informatice.

Primarul a recunoscut, într-o postare online, că în cursul lunilor august şi septembrie de anul trecut ar fi intrat în contact online cu fata respectivă, susținând însă că nu cunoaşte vârsta acesteia.

„Sunt un familist, îmi iubesc soția și copilul. Am căzut într-o capcană”

Amintim că primarul Silviu Cazacu (PNL) a susținut fotografia a fost trimisă „din greșeală” și că întreaga situație ar fi fost o capcană.

„Am făcut o greșeală. Am intrat într-o conversație cu o persoană, pe o aplicație. Nu am știu că e minoră. O greșeală care s-a oprit acolo. Nu a continuat. Eu niciodată nu m-am văzut niciodată cu acea persoană. Ba din contră, mi-am cerut scuze de nenumărate ori când am aflat că acea persoană este o minoră. Eu sunt un familist, îmi iubesc soția și copilul. (...) Eu am căzut într-o capcană, neștiind că această persoană este minoră. Este o greseală pe care o recunosc și mi-o asum”, a explicat primarul pentru Digi 24.

Primarul a mai anunțat că se autosuspendă din toate funcțiile pe care le deține în PNL, până la terminarea procesului.

Totul a ieșit la iveală după ce părinții minorei au observat schimbări în comportamentul acesteia și faptul că nu mai folosea telefonul.

Mama minorei a verificat dispozitivul și a descoperit mai multe conversații între primar și fiica sa, în care edilul a întrebat vârsta acesteia, primind răspunsul că are 13 ani.

Ulterior, primarul i-ar fi spus fetei că are 45 de ani și i-ar fi trimis fotografia cu conținut indecent.

Familia fetei susține că primarul ar fi încercat să cumpere tăcerea copilei, oferindu-i suma de 500 de lei, pe care ar fi pus-o într-o sticlă și ar fi aruncat-o în curtea acesteia.

Autoritățile au emis un ordin de protecție împotriva primarului, care nu are voie să se apropie de minoră la mai puțin de 50 de metri și nu îi poate contacta în niciun fel.



