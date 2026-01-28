Un bărbat avea în calculator peste 3.000 de fotografii cu minori în ipostaze sexuale explicite. El este cercetat pentru pornografie infantilă

Un bărbat de 38 de ani este cercetat de către anchetatorii din Covasna pentru pornografie infantilă. În dispozitive care-i aparţin, au fost depistate peste 3.000 de fotografii cu minori în ipostaze sexuale explicite.

”Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Covasna, au documentat activitatea infracţională a unui bărbat, de 38 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă”, anunţă, miercuri, IPJ Covasna.

Potrivit poliţiştilor, în perioada 2024 - 2025, bărbatul ar fi procurat, deţinut în mai multe sisteme informatice şi distribuit fişiere în format foto şi video, care înfăţişează victime minore în ipostaze sexuale explicite, scrie News.

”În urma percheziţiilor informatice efectuate, de către poliţişti, asupra dispozitivelor aparţinând persoanei cercetate (telefoane mobile, unităţi de stocare), au fost descoperite peste 3.000 de fişiere foto reprezentând material pornografic cu minori, o parte semnificativă dintre acestea vizând copii de vârste foarte mici aflaţi în ipostaze sexuale explicite sau supuşi unor acte de exploatare sexuală evidentă”, au mai transmis poliţiştii.

Marţi, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Covasna au dispus reţinerea acestuia.

Ulterior, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna cu propunere de arestare preventivă a bărbatului, pentru 30 de zile.