Fată de 14 ani, arestată preventiv pentru pornografie infantilă, viol asupra unui minor și șantaj

O fată în vârstă de 14 ani a fost arestată preventiv de Tribunalul Bihor, pentru 15 zile, pentru pornografie infantilă, viol săvârşit asupra unui minor şi şantaj, după ce a produs mai multe materiale video cu o persoană minoră în care aceasta avea un comportament sexual explicit.

”Din probele administrate în cauză a rezultat că, pe parcursul lunii iulie 2025, aceasta ar fi produs, deţinut, stocat şi ar fi pus la dispoziţia unei terţe persoane, mai multe materiale video cu o persoană vătămată minoră, în care aceasta ar fi fost surprinsă având un comportament sexual explicit. Totodată, în aceeaşi perioadă, în scopul de a produce materiale pornografice, minora cercetată ar fi constrâns aceeaşi victimă (minoră), prin ameninţare cu postarea pe internet a materialelor deja deţinute, să intre în apel video şi să execute acte de natură sexuală”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bihor, scrie News.

Ei au precizat că fata de 14 ani a ameninţat victima cu postarea în mediul online a videoclipurilor realizate dacă nu obţine un cont de socializare cu mulţi urmăritori.

”De asemenea, pe parcursul cercetărilor a rezultat faptul că, începând cu luna octombrie 2025, aceasta ar fi deţinut şi stocat în telefonul personal şi mai multe fotografii cu minori în ipostaze sexuale explicite. Conform expertizei medico-legale întocmite în cauză, a reieşit că minora cercetată a avut discernământ în momentul comiterii faptelor”, a mai transmis sursa citată.

Fata de 14 ani a fost reţinută pentru 24 de ore, fiind prezentată apoi Tribunalului Bihor care a decis arestarea ei preventivă, pentru 15 zile.