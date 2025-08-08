„Fetița mea s-a înecat cu lapte. Nu mai respiră!”. Cursă contra cronometru pentru salvarea unui bebeluș de 26 de zile

Un bebeluș de doar 26 de zile din Hunedoara, care s-a înecat cu lapte și a intrat în stop respirator, a fost salvat în ultima clipă de un echipajul SMURD, după ce părinții au sunat, disperați, la 112.

Un apel la 112 anunța, în seara de 6 august, o situație critică: „Fetița mea s-a înecat cu lapte. Nu mai respiră!”.

Echipajul Smurd Baru s-a mobilizat urgent.

„Era vorba de o viață abia începută pentru care, urma o luptă ce greu poate fi descrisă în cuvinte. Marius, comandantul echipajului a încercat imediat să-l contacteze din nou pe tatăl fetiței, pentru a-i cere mai multe informații, pentru a-i da indicații. Însă nu a reușit să mai ia legătura cu el”, a relatat ISU Hunedoara, într-o postare pe Facebook.

„O mamă înlemnită de frică și de durere și un tată, disperat”

Ajunși la adresa comunicată, echipajul Smurd s-a lovit de un alt obstacol. Poarta era încuiată și nimeni nu răspundea.

„Secundele treceau... Fără ezitare, unul dintre salvatori a sărit gardul și a deblocat poarta. În casă, o imagine ce nu poate fi uitată: o mamă înlemnită de frică și de durere și un tată, disperat, ținându-și în brațe copila inertă, fără respirație”, a mai arătat ISU Hunedoara.

Cu calmul oamenilor care știu ce au de făcut, salvatorii au început numaidecât procedurile de salvare.

„La un moment dat, au văzut primul semn - micuța a început ușor, ușor, să respire”.

„Fetița este bine”

Apoi, paramedicii au transportat-o în siguranță la spital, pentru îngrijiri de specialitate”

„Astăzi, fetița este bine. Viața ei este a doua salvată de acești oameni dedicați. Nu cu mult timp în urmă, au mai readus la viață un bărbat, în vârstă de 49 de ani, aflat în stop cardio-respirator. Atunci, ca și acum, nu au renunțat. Au acționat ca la carte, minute în șir, iar manevrele de resuscitare au avut un rezultat fericit!”, a mai transmis ISU Timișoara.

„Sunt îngeri”

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara i-a felicitatat pe salvatori:

„Ei sunt acei oameni despre care putem spune că au schimbat și continuă să schimbe destine. Noi le spunem - colegi. Dar pentru atâtea familii din jurul nostru… sunt îngeri. Felicitări, plt. adj. Ciobanu Marius-Oprica, plt. adj. Nicorici Daniel și plt. adj. Santi Robert Beniamin! Suntem atât de mândri de voi!”

În urmă cu cinci ani, un copil în vârstă de doar trei zile a murit în noaptea în secția de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean din Alba Iulia, după ce s-a înecat cu lapte matern.

În același an, un sugar în vârstă de un an şi o săptămână, din Olt, a fost dus în stop cardio-respirator la un spital din Olt, însă medicii nu au mai putut să îl readucă la viaţă.