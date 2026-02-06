search
Vineri, 6 Februarie 2026
Adevărul
Bătrân de 81 de ani, găsit mort în curtea spitalului din Medgidia. A fost deschis dosar penal

Un bărbat în vârstă de 81 de ani a fost găsit decedat în curtea spitalului din Medgidia, iar pe corpul său nu au fost identificate urme vizibile de violenţă.

Potrivit anchetatorilor, dispariţia sa a fost anunţată după zece zile de un membru de familie, care nu a dorit ca aceasta să fie mediatizată, scrie News.ro.

IPJ Constanța a anunțat vineri, 6 februarie, că poliţiştii din Medgidia au fost sesizaţi, la sfârşitul lunii ianuarie, cu privire la faptul că un bărbat de 81 de ani a fost găsit mort în curtea spitalului din localitate.

„La data de 28 ianuarie, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Medgidia au fost sesizaţi, de către un membru de familie care nu a dorit mediatizarea cazului, cu privire la plecarea voluntară a bărbatului, care la data de 18 ianuarie a plecat în mod voluntar de la domiciliu. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, nu au fost identificate urme vizibile de violenţă”, au afirmat poliţiştii.

Trupul neînsufleţit a fost dus la Morga Cimitirului Medgidia pentru realizarea necropsiei şi stabilirea cauzelor decesului. Poliţiştii au deschis dosar penal în acest caz.

Constanţa

