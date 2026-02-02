Un bărbat cu dublă cetățenie, româno-americană, a murit în sediul Poliției Corabia. Cum a ajuns să fie reținut

Un bărbat în vârstă de 69 de ani, cu dublă cetățenie română și americană, a murit în sediul Poliției din Corabia, după ce a fost oprit în trafic și dus la audieri pentru verificări. Procurorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Un incident grav s-a petrecut chiar în ultima zi a lunii ianuarie în orașul Corabia, județul Olt, unde un bărbat cu dublă cetățenie, română și americană, a decedat în sediul Poliției, în timp ce se afla în custodia autorităților pentru efectuarea unor verificări de rutină.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Olt, în data de 31 ianuarie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Corabia au oprit pentru control un autoturism care circula pe Drumul Județean 544A, la ieșirea din localitate. Autovehiculul era condus de un bărbat în vârstă de 69 de ani, care a prezentat la control un permis de conducere emis de autoritățile din Statele Unite ale Americii.

Întrucât, la momentul verificării, șoferul nu a putut prezenta documente care să ateste dreptul de a conduce autovehicule pe teritoriul României, polițiștii au decis conducerea acestuia la sediul Poliției Corabia, pentru clarificarea situației și stabilirea circumstanțelor legale.

În timp ce se afla în incinta unității de poliție, bărbatul s-a dezechilibrat și a căzut, suferind un traumatism la nivelul capului, după care și-a pierdut cunoștința.

La fața locului a fost solicitat de urgență un echipaj medical, care a efectuat manevre de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, medicii au constatat decesul.

Cazul a fost preluat de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia, care a dispus deschiderea unui dosar penal pentru ucidere din culpă, urmărirea penală fiind efectuată direct de procuror, conform procedurilor legale.

Conform concluziilor preliminare ale medicului legist, transmise de IPJ Olt, decesul bărbatului ar fi survenit ca urmare a unei insuficiențe cardio-respiratorii acute, cel mai probabil provocată de un infarct miocardic acut.

Ancheta continuă pentru stabilirea exactă a tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.