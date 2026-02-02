Un tânăr cadru medical a fost găsit spânzurat într-o clinică privată din Pitești. Era kinoteterapeut și fusese sportiv la un club local

Un tânăr kinetoterapeut, în vârstă de 30 de ani, a fost găsit spânzurat într-o clinică privată din Pitești. Descoperirea macabră a fost făcută chiar de către colegii lui, care au alertat autorităţile.

Șoc, luni, 2 februarie, într-o cunoscută clinică privată din Pitești, Argeș

Autoritățile au fost sesizate prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, iar la fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Pitești. Ulterior, cercetările au fost preluate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, este vorba despre Petre Alin Neacșu, un kinetoterapeut în vârstă de 30 de ani. Acesta s-ar fi prezentat la serviciu în dimineața respectivă, conform programului obișnuit, iar câteva ore mai târziu colegii săi, care au sesizat că nu l-au mai văzut de ceva vreme, au făcut macabra descoperire.

Din păcate, intervenția medicală nu a mai fost posibilă, fiind constatat decesul.

„Poliţiştii (...) au fost sesizaţi prin Serviciul Naţional Unic Apeluri de Urgenţă 112 cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit decedat, în incinta unei unei unităţi medicale private din Piteşti.

Pentru primele verificări, la faţa locului au intervenit poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Piteşti, urmând ca cercetările să fie efectuate de poliţiştii Biroului Investigaţii Criminale Piteşti”, se arată într-o informare transmisă de IPJ Argeş.

Activitatea profesională a tânărului s-a desfășurat, în cea mai mare parte, în cadrul Muntenia Hospital, unde a lucrat atât ca angajat, cât și, ulterior, în regim de colaborare, în Secția de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie.

Între decembrie 2014 și decembrie 2017 a fost kinetoterapeut angajat al unității medicale, iar din decembrie 2017 și până recent a activat ca specialist colaborator, contribuind la recuperarea a sute de pacienți cu afecțiuni musculo-scheletale, post-traumatice și post-operatorii, potrivit informațiilor publicate pe site-ul spitalului.

De asemenea, Petre Alin Neacșu a activat în cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești, în Secția ATI și în Secția Ortopedie, precum și într-un cabinet individual de kinetoterapie. El deținea autorizație de liberă practică eliberată de Ministerul Sănătății, era certificat ca instructor sportiv și fusese legitimat ca sportiv la nivelul AJF Argeș.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul.