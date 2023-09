Atitudinea revoltătoare a familiei Pascu față de opinia publică, după tragedia de la 2 Mai: „Ne doare în cot“ | STENOGRAME

Familia lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri la 2 Mai, este în chingile anchetatorilor. Mama, Miruna Pascu, a fost arestată preventiv pentru încercarea de intimidare a martorilor în dosarul de droguri, iar tatăl, Mihai Pascu, este sub control judiciar pentru deținere de cartușe.

DIICOT a intrat în forță peste familia lui Vlad Pascu din București, șoferul drogat care a ucis doi tineri în zorii zilei de 19 august 2023, la 2 Mai (Constanța).

Miruna Pascu, mama tânărului Vlad care între timp a împlinit 20 ani în arestul Poliției Constanța, a fost arestată preventiv de Tribunalul București, la 15 septembrie 2023, pentru 30 de zile, pentru încercarea de influențare a martorilor în dosarul de droguri.

Și Mihai Pascu, tatăl lui Vlad, este cercetat sub control judiciar pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, pentru că în locuința lui, unde se consumau droguri, au fost găsite la percheziții mai multe cartușe.

Din interceptările DIICOT reiese atitudinea cinică pe care familia Pascu o are față de cele întâmplate.

Demersuri disperate să-l scape de lege

Anchetatorii DIICOT au constatat ascultând interceptările că Miruna Pascu luptă să-și scape fiul de acuzațiile de trafic și deținere de droguri, investigate de asemenea de DIICOT, instituție care l-a avut client pe Vlad Pascu de la vârsta de 13 ani.

Femeia a încercat să convingă martorii din dosar să dea declarații în favoarea lui Vlad. Iubita lui Vlad Pascu, Rebecca Lăzărescu, și ea consumatoare de droguri, a denunțat-o la DIICOT pe Miruna Pascu, care a amenințat-o să aibă grijă ce declară.

Mama spera să tărăgăneze cât de mult procesul, ca „puiul“ ei să aibă condiții cât mai bune de detenție, în arest preventiv care poate dura maximum 180 zile, dacă nu apar temeiuri noi de prelungire. Ea îl plânge, de asemenea, că el e silit să trăiască într-o cameră de 10 metri pătrați, cât este celula din arest.

„Accidentul te-a pus în fața unui fapt împlinit“

Pe 11 septembrie 2023, de ziua sa, Vlad a vorbit la telefon de dimineață, cu mama lui. Miruna Pascu a mărturisit fiului că a fost felicitată chiar de una dintre cunoștințele tinerilor studenți uciși la 2 Mai, Roberta Dragomir și Sebastian Olariu. „Deci, săracul, vreau să-ți spun, a și plâns. Dacă ți-arăt, mi-a trimis <La mulți ani> de ziua ta și a zis că îi pare așa de rău că ai ajuns în situația asta. A înțeles situația care e și că e păcat și de copiii ăia, dar e păcat și de tine și că trebuie să spun adevărul, cum a fost, Vlad, cu tine, cu toate lucrurile“, îl deplânge Miruna pe fiul ei.

Ea consideră că Vlad Pascu nu este direct vinovat de accidentul mortal de la 2 Mai, produs cu un Mercedes Benz de colecție (ca al lui Bobby din Dallas, spun cunoscătorii), în timp ce era drogat cu un cocktail-bombă de șase stupefiante puternice.

„Ăsta este un accident care, nu știu, te-a pus pe tine în fața unui fapt împlinit cumva. Că nu te putea opri nimeni din cursa asta dementă pe care o aveai, înțelegi? Dar altfel nu ai ce căuta acolo. Ți-am zis, e un accident, o iei ca atare. Nu trebuie s-o iei nici... Se întâmplă lucruri, mda, asta e“, îi spune Miruna Pascu fiului ei.

„Vreau să-ți fac dosar medical, să te trimită la Rahova“

Miruna Pascu dorea să își scoată fiul din arest în baza unui dosar medical. Ea voia să îl aducă la închisoarea din Rahova, într-un centru de dezintoxicare. „Vreau să-ți fac dosar medical, să te trimită la Rahova. După aia încet, încet…“, îi dă speranțe femeia promițându-i că-i rezolvă situația și-l scoate basma curată.

Ea făcea planuri pentru ca fiul său să primească arestul la domiciliu. Mama voia să închirieze o casă cu curte, în timp ce Vlad voia să se întoarcă la vila din București, de pe strada Tipografilor, unde el avea „lucrurile ordonate“. „Legătura ta cu taică-tu și cu casa aia trebuie să fie minimă, ca să ai niște șanse în viitor să mai reducem ceva din mizeria care e pe pereți“, îi spunea Miruna Pascu lui Vlad.

Empatie zero pentru familiile victimelor de la 2 Mai

La telefon, Vlad Pascu îi mărturisește totodată mamei sale că nu îl interesează ceea ce crede lumea despre el. Iar Miruna Pascu îi ține isonul.

„Crede-mă că mă doare așa de puțin de părerea la toată lumea. În situația în care sunt acuma mă interesează foarte puțin că se uită lumea urât la mine pe stradă, în viitor“, spune agramat tânărul. Mama îl încurajează să adopte această atitudine, arătând că sunt în asentiment. „Mă doare și pe mine tot în cot“, spune mama celui care a ucis doi tineri.

Operațiunea „Basma curată“

Miruna Pascu l-a asigurat pe fiul său că se lucrează intens, pe bani grei, pentru a-l scoate basma curată. „Crede-mă că sunt mulți oameni care fac niște eforturi supraomenești ca să scoată ceva din c…l ăsta. Și nu le fac gratis. Înțelegi? Niște pretenții de nu-ți mai povestesc, dar încerc orice să fac“, mărturisea Miruna Pascu.

Printre cei care ar putea-o ajuta pe femeie să-l scape pe fiu s-ar număra inclusiv un procuror de la Constanța, căruia anchetatorii nu-i dezvăluie numele decât parțial. „Eu am vorbit, a zis unul că a găsit o…, să vedem, la procurorul Niț… (neinteligibil). O să vedem, poate am vreun răspuns“, îi spune Mirunei Pascu cineva de încredere, pe nume „Adrian“.

Mama lui Vlad Pascu a pornit deja o campanie de albire a fiului, ajutându-se inclusiv de materiale plătite în presă. „O să lucrez și la chestia aia cu spălarea imaginii tale, de aia mă și duc la Mircea, la ăștia, la ăștia, încep să strâng hârtii, că o să plătesc undeva un articol, cum au fost și celelalte plătite, și după care o să fie încet, încet preluate despre altă persoană care este Vlad, nu cel pe care l-au descris ăștia și care în ultimii ani din păcate a alunecat într-o direcție proastă“, a fost surprinsă spunând Miruna Pascu, în interceptări.

„Ești o victimă“

Ea este convinsă că fiul este, de fapt, o victimă. „Ce s-a întâmplat în Vamă, la 2 Mai, a fost punctul maxim. Tu ai adunat, mamă. Ai adunat energiile astea de c…t la tine, de când ai început viața asta. Dar înțelege-mă că e un cumul, mamă. E un cumul de probleme care s-au strâns. Cum să spun?! Ai stat în fundul gol pe stradă și toată lumea acuma scuipă spre tine, mami. Ce să zic, măi mămică, mă“, îl căinează femeia pe tânărul ucigaș.

„E destinul tău și a lu tac-tu să vă însoțiți cu proști”

De asemenea, Miruna Pascu dă vina pe anturaj și pe tatăl lui Vlad - de care este divorțată de cinci ani - de ceea ce i s-a întâmplat fiului ei. Ea îl ceartă pentru că s-a expus periculos făcând filmulețe compromițătoare despre consumul de droguri, pe rețelele de socializare. „Ai ajuns pentru că ți-ai dorit întotdeauna să fii în centrul atenției lu’ tac-tu, să te aprecieze el. El fiind un rebel care nu pune preț pe morală, și pe carte, și pe educație, a zis că va pune preț că tu ești șmecher. Așa te-a învățat, să fii șmecher! Și ai intrat într-un club de așa-ziși smecheri“, spune ea.

Despre Rebecca, iubita lui Vlad, ambii au o părere execrabilă. „Fata e foarte proastă“, spune Miruna, iar Vlad încuviințează. „Deci va face niște prostii cât ea de mari. Eu nu am crezut că tu poți vreodată, în viața ta, dar probabil că... na... e destinul tău și a lu’ tac-tu să vă însoțiți cu proști. Că și ăla numai de proști îî place să fie înconjurat. Ca să-l pupe-n cur. Nu am crezut că ea e atât de proastă. Eu chiar am crezut că face pe nebuna ca să mă tragă pe mine de limbă“, îi spunea Miruna Pascu fiului ei.

Tinerii cu care s-a însoțit „nevinovatul“ Pascu

Despre anturajul lui Vlad Pascu a avut ceva de spus polițistul Cosmin Andreica, șeful Sindicatului Europol. El s-a întrebat de ce n-a ieșit la iveală identitatea celor nouă tineri cu care Vlad Pascu a consumat droguri în noaptea fatidică, la Vama Veche, după controlul Poliției. „Sunt copii de personaje influente din județul Constanța, ai căror părinți ocupă posturi și funcții publice importante - din domeniul politic și social“, a confirmat Andreica informația bănuită de o țară întreagă.

Întrebat la o emisiune tv cine sunt cei nouă tineri, Cosmin Andreica a precizat: „Cred că la această întrebare trebuie să ne răspundă IPJ Constanța sau Parchetul, că s-a deschis un dosar penal pentru consum și deținere de droguri. Cred că și oamenii pot să spună. Am primit informații de la oameni ai locului care, de fiecare dată când apare câte un astfel de incident, simt nevoia să le spună, din nou și din nou“.