Cum o îndemna Miruna Pascu pe o martoră să mintă procurorii: Le zici că făceați și voi mișto de ceilalți cum face toată lumea pe net

În referatul DIICOT sunt inclusiv două denunțuri ale unor tinere care susțin că ar fi fost presiuni asupra lor din partea Mirunei Pascu, mama lui Vlad Pascu, pentru a nu merge să depună mărturie contra fiului ei.

„În vara anului 2020, imediat după ridicarea restricțiilor generate de pandemie, l-am cunoscut pe Vlad Pascu, într-un anturaj din care mai făceau parte Tudor, zis „Maru”, și mai mulți băieți și fete ale căror nume nu mi le amintesc. Știu că la acel moment Vlad Pascu se droga cu mai multe feluri de droguri, respectiv fuma cannabis, trăgea pe nas cocaină, de obicei acasă la Pascu.” susținea una din tinere, potrivit datelor din referatul DIICOT, prezentate de Antena 3 CNN.

„Vlad Pascu mi-a dat oxicodonă și o pastilă de metamfetamină. Când am ajuns eu, pe masa din camera lui era pisată mai multă oxicodonă, nu știu cam câte pastile, dar toți am prizat de acolo (...) După ce a făcut accidentul mortal de la mare, la sfârșitul lunii august 2023, am primit pe telefonul mobil mai multe mesaje pe WhatsApp de la Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu, prin care aceasta îmi solicita insistent să vorbesc cu ea despre ceva ce are presa și care m-ar expune”, mai arată tânăra.

O altă mărturisire era: „În ultimul mesaj din data de 31.08.2023, mi-a spus că, dacă nu voi catadicsi să iau legătura cu ea până luni, o să aibă mai multe materiale de dat la presă despre mine. Din acest motiv, pentru că m-am simțit amenințată, împreună cu mama mea, am formulat denunțul la DIICOT”.

Potrivit documentelor redate de sursa citată, mama lui Vlad Pascu îi furnizase aceștuia Xanax: „Eu am fost la DIICOT - Constanța și am spus adevărul, am declarat inclusiv faptul că știam de la Pascu Vlad că mama lui îi mai dădea pastile de Xanax.”

„Acest subiect l-am abordat și în discuția cu Pascu Miruna, care s-a făcut că nu e în cunoștință de cauză și că ar fi fost vorba de niște pastile pe care le-ar fi avut ea în casă de pe niște rețete mai vechi de-ale ei și de-ale lui Vlad”, a mai explicat tânăra.

„Nu le zici nimic”

De asemenea, sunt redate stenograme ale discuției minorei cu mama lui Pascu, unde erau presiuni pe asupra acesteia:

„Nu le zici nimic! Le zici că făceați și voi mișto de ceilalți cum face toată lumea pe net…nu asta făceați de fapt? (...) Serios vorbesc, ia-ți un avocat dacă vrei să mergi pe ideile astea, pentru că iți repet, nu există o declarație a nimănui, decât doar dacă vrei tu să declari, și după o poză pe internet nimeni nu te poate învinui de nimic…nu există probă toxicologică, nu există nimic, înțelegi sau nu înțelegi? (...) Nu, nu, poți să spui, trebuie să scoți o adeverință medicală și încă o dată îți spun, eu ajung la București mâine după-amiază și eventual o să aranjez o întâlnire între tine și avocatul lui Vlad, că eu nu pot vorbi, dar avocatul poate, ca să-ți explice niște lucruri clare și eventual poate să vină și mama ta”, i-ar fi transmis Miruna Pascul, potrivit stenogramelor.

Miruna Pascu a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată vineri, de Tribunalul București, după ce femeia fusese reținută pentru 24 de ore joi, de procurorii DIICOT.