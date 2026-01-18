O dronă prăbușită a fost găsită într-o gospodărie din Vrancea. Ministerul Apărării confirmă descoperirea „resturilor metalice”

O dronă militară s-a prăbușit sâmbătă după amiaza într-o gospodărie din comuna vrânceană Tănăsoaia. Autoritățile nu au confirmat informația. Potrivit jurnaliștilor locali, drona militară este de tipul celor folosite pentru spionaj.

UPDATE: Ce spune MApN

”În dimineața zilei de 18 ianuarie, la solicitarea Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, Ministerul Apărării Naționale a trimis o echipă de specialiști pentru efectuarea unei investigații comune, în localitatea Tănăsoaia, ca urmare a descoperirii unor resturi metalice care indică un posibil vehicul aerian. Fragmentele descoperite au fost ridicate de la fața locului în vederea analizării”, anunță MApN într-un comunicat de presă.

Proprietarul terenului a anunțat autoritățile, iar la fața locului au ajuns echipe de specialiști de la SRI și armată, anunță Jurnal de Vrancea.

La fața locului s-au deplasat inclusiv echipe din cadrul Serviciului Român de Informații dar și specialiști ai armatei.

Se pare că drona nu a fost echipată cu explozibil fiind, cel mai probabil, una de spionaj. Supoziția ar fi confirmată și de faptul că în momentul prăbușirii aceasta nu a explodat.

Deocamdată autoritățile nu au comunicat nimic legat de acest incident, preferând să păstreze tăcerea până în momentul în care au informații precise pentru a le oferi publicului.

Incidentul nu reprezintă o premieră. Resturi de dronă au fost descoperite în județul Tulcea, de lângă graniță, dar și în Vrancea și Argeș, aflate la distanță de țintele ucrainene atacate de ruși.