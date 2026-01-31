Desfășurare mare de forțe la Slobozia, după ce au fost descoperite rămășițe umane lângă o locuință. Probe căutate pe 122 de hectare

Poliţiştii din Ialomiţa au fost sesizaţi, sâmbătă, prin apel la 112, cu privire la descoperirea unor rămăşiţe care ar putea fi umane, în municipiul Slobozia, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa.

Potrivit IPJ Ialomiţa, sesizarea a fost făcută în jurul orei 09:00 de către o persoană care, în timp ce îşi plimba câinele de companie, a observat rămăşiţele lângă o locuinţă din cartierul Tineretului, scrie News.

”La faţa locului s-a deplasat o echipă operativă complexă pentru efectuarea cercetărilor şi stabilirea situaţiei de fapt”, precizează sursa citată.Autorităţile au demarat imediat căutări în zonă, la care au participat aproximativ 40 de poliţişti, jandarmi şi poliţişti locali, precum şi două echipe canine, una specializată în prelucrarea urmei de miros şi cealaltă în detectarea cadavrelor”, potrivit IPJ Ialomița.

A fost verificată o suprafaţă de 122 de hectare, fără a fi identificate elemente care să conducă la clarificarea cazului. În sprijinul operaţiunilor a fost folosită şi o dronă aparţinând Poliţiei Locale Slobozia.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia, mai arată IPJ Ialomiţa.