Garda de Coastă intervine luni, 26 ianuarie, pentru recuperarea unor fragmente de dronă, observate în Marea Neagră, în apele teritoriale ale României.

UPDATE 13.25 MApN anunță că Garda de Coastă a descoperit luni, 26 ianuarie, la intrarea în portul Midia, un obiect aflat în derivă, care indică un posibil fragment de vehicul fără pilot (dronă aeriană).

Militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim, cu sprijinul navei maritime de supraveghere MAI 3065 din dotarea Gărzii de Coastă, pentru a putea stabili cu exactitate natura obiectului ce poate pune în pericol siguranța navigației.

Bucățile de dronă au fost observate în zona Portului Midia, potrivit Antena 3, și nu ar prezenta niciun pericol.

Mai multe echipaje sunt la fața locului, potrivit DOTO TV, care distribuit pe Facebook imagini cu resturile de dronă.

Știre în curs de actualizare

Amintim că o dronă militară s-a prăbușit sâmbătă după amiaza într-o gospodărie din comuna vrânceană Tănăsoaia.

„În dimineața zilei de 18 ianuarie, la solicitarea Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, Ministerul Apărării Naționale a trimis o echipă de specialiști pentru efectuarea unei investigații comune, în localitatea Tănăsoaia, ca urmare a descoperirii unor resturi metalice care indică un posibil vehicul aerian. Fragmentele descoperite au fost ridicate de la fața locului în vederea analizării”, anunță MApN într-un comunicat de presă.

Incidentul nu reprezintă o premieră. Resturi de dronă au fost descoperite în județul Tulcea, de lângă graniță, dar și în Vrancea și Argeș, aflate la distanță de țintele ucrainene atacate de ruși.