Poluare cu păcură pe litoralul Bulgariei. Greenpeace cere verificarea „flotei fantomă” a Rusiei

Noi cantități de păcură și reziduuri petroliere continuă să ajungă pe plajele de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre, în zone precum Rezovo, Sinemoreț, Lozenets, Arkutino și Kamchia. Localnicii spun că depunerile reapar aproape zilnic, chiar și după operațiunile de curățare.

Primele sesizări au fost făcute în jurul datei de 18 iunie, când voluntari și locuitori au observat cantități mari de o substanță neagră și lipicioasă pe plajele Silistar și Veleka, din apropierea localității Sinemoreț.

„Acum două zile făceam curățenie aici, iar noaptea trecută marea a adus din nou păcură la mal”, a declarat voluntara Iva Yancheva pentru publicația bulgară svobodnatochka.bg, citată de Novinite.

Autoritățile: poluarea provine din depuneri vechi

Ministerul bulgar al Mediului a confirmat că a primit zeci de sesizări privind poluarea cu produse petroliere și a dispus verificări în teren. Inspectorii au descoperit pe mai multe plaje depuneri de păcură și alte reziduuri petroliere, iar administratorii plajelor și autoritățile locale au fost obligați să curețe zonele afectate.

În paralel, au fost prelevate probe din apa mării pentru analize privind prezența produselor petroliere și a altor substanțe poluante.

Potrivit Administrației Maritime, în prezent nu există o sursă activă de poluare pe mare. Autoritățile apreciază că reziduurile provin din depuneri mai vechi de produse petroliere și deșeuri aflate pe fundul mării, care au fost ridicate de pe fundul mării de valurile și vântul puternic și aduse la țărm.

Totuși, Ministerul Mediului a precizat că primele datele indică faptul că poluarea ar putea avea legătură cu activitatea unor nave și a anunțat că Administrația Maritimă încearcă să identifice sursa contaminării.

Greenpeace cere o anchetă

Explicațiile autorităților sunt contestate de organizațiile de mediu. Hristo Panchev, reprezentant Greenpeace Bulgaria, spune că rămân mai multe întrebări fără răspuns.

„Dacă poluarea este veche, când s-a produs și de ce nu a fost identificată la timp?”, a întrebat acesta, scrie Novinite.

Potrivit Greenpeace, una dintre ipoteze este că reziduurile provin de la nave care deversează ilegal deșeuri petroliere în mare sau de la petroliere aparținând așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei, folosită pentru transportul petrolului în ciuda sancțiunilor internaționale.

Organizația analizează imagini din satelit care arată mai multe pete suspecte în Marea Neagră, inclusiv în apropierea petrolierului Kairos, aflat sub sancțiuni și abandonat în apropierea coastelor Bulgariei de la sfârșitul anului 2025.

Panchev a subliniat însă că imaginile din satelit nu sunt suficiente pentru stabilirea responsabilității și a cerut efectuarea unor analize chimice ale reziduurilor, precum și controale asupra navelor care au navigat în zonă.

„Dacă aceste proceduri sunt realizate rapid și corespunzător, există șansa ca vinovatul să fie identificat și sancționat”, a declarat reprezentantul Greenpeace.