Vineri, 9 Ianuarie 2026
Adevărul
Acuzații grave la Spitalul Județean Constanța: Copil de doi ani, în moarte cerebrală după ce a fost operat de volvulus intestinal

Publicat:

Familia unui copil de doi ani și cinci luni acuză cadrele medicale de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța de îngrijiri medicale necorespunzătoare, după ce micuțul a fost operat pentru volvulus intestinal. Potrivit familiei, starea copilului s-a agravat ulterior, a ajuns la septicemie și disfuncție multiplă de organe, iar în prezent se află în moarte cerebrală.

Starea de sănătate a copilului s-ar fi deteriorat rapid după operație. FOTO: arhivă
Starea de sănătate a copilului s-ar fi deteriorat rapid după operație. FOTO: arhivă

Rudele copilului au declarat pentru publicația locală Ziua de Constanța că, în noaptea de 17 spre 18 decembrie 2025, micuțul avea dureri abdominale severe. Acesta a fost dus de urgență la Spitalul Județean Constanța, unde, după câteva ore de investigații, a fost diagnosticat cu volvulus intestinal cu necroză. Intervenția chirurgicală a avut loc a doua zi, în jurul prânzului.

După operație, starea de sănătate a copilului s-ar fi deteriorat rapid, fiind complicată de septicemie și disfuncție multiplă de organe. Familia susține că, timp de trei zile de la intervenția chirurgicală, copilul nu ar fi fost consultat de un medic neurochirurg, iar în weekend nu ar fi fost văzut de medicul de gardă timp de aproximativ 24 de ore. De asemenea, apropiații acuză întârzierea transferului către un spital de pediatrie specializat.

Conform relatărilor familiei, în data de 21 decembrie 2025, copilul a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București. Aici, investigațiile imagistice au indicat edem cerebral sever, blocarea fluxului sanguin la nivelul creierului, pneumotorax și insuficiență multiplă de organe. Ulterior, analizele au confirmat instalarea morții cerebrale.

„Este strigător la cer cum un copil ajunge în moarte cerebrală din cauza nepăsării, aroganței și lipsei de asumare a unor cadre medicale, într-un sistem în care empatia și responsabilitatea ar trebui să fie fundamentale, mai ales când este vorba despre viața unui copil”, a spus familia micuțului.  

Familia copilului a transmis un mesaj public ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, în care reclamă situația gravă din sistemul medical: „Câte vieţi sa mai piară să putem schimba ceva? Oamenii nu se vor schimba vreodată!”, adăugând că în spitalul din Constanţa ”intri viu şi ieşi mort”.

Până la acest moment, reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța nu au oferit un punct de vedere oficial cu privire la acuzațiile aduse de familie.

Constanţa

