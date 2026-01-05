Alexandru Rogobete anunță schimbări majore: gărzi de 12 ore în spitalele de urgență

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că ia în calcul posibilitatea ca spitalele de urgență să poată organiza, pentru anumite secții, gărzi cu o durată de 12 ore. Măsura ar urma să fie opțională și aplicată acolo unde există disponibilitate și o viziune clară din partea unităților sanitare.

„Vom da posibilitatea spitalelor de urgenţă ca pentru anumite secţii din interiorul acestor spitale, unde se poate şi unde se doreşte şi unde există viziune, gărzile să fie organizate în 12 ore. Dacă mă apuc cu reguli stricte şi facem iar o legislaţie de-aia stufoasă de nu o poate aplica nimeni, ea nu se va putea aplica. Îmi doresc ceva simplu, le dăm posibilitatea, cum am făcut cu ambulatoriile de specialitate şi unde lucrurile funcţionează”, a afirmat Alexandru Rogobete, luni seară, la Medika TV.

Discuții despre un tarif fix pe gardă

Ministrul Sănătății a mai spus că analizează și varianta introducerii unui tarif fix pentru plata gărzilor, în locul sistemului actual bazat pe procente.

„Nu exclud nici varianta unui tarif fix pe gardă, să renunţăm la procent şi raportat la ceva, să fie un tarif fix pe gardă care să ţină cont, chiar dacă e procent sau nu ştiu, aici trebuie gândit, aici mai avem de calculat, dar există şi această discuţie, o am pe masă, a unui tarif fix care să ţină cont de gradaţia spitalului, care să ţină cont de specialitate, care să ţină cont de alţi indicatori şi care să fie progresiv”, a precizat Rogobete, potrivit News.ro.

Ministrul a atras atenția că sistemul actual de organizare și plată a gărzilor este inechitabil și depășit. El a subliniat că gărzile sunt plătite la nivelul anului 2017, iar vechimea în muncă se calculează în ani, nu în funcție de numărul real de ore lucrate.

„Sunt mai multe inechităţi în ceea ce priveşte gărzile pe care medicii le fac în spitalele din România şi strategia gărzilor trebuie total schimbată”, a declarat Alexandru Rogobete, duminică seară.

Clasificarea gărzilor, o soluție propusă

Ministrul își dorește introducerea unei clasificări clare a gărzilor, în funcție de tipul de activitate desfășurată.

„În primul rând, îmi doresc să clasificăm gărzile pe categorii. Gardă la domiciliu, pentru că se practică în toată Europa, gardă de monitorizare şi gardă de urgenţă. Garda de monitorizare înseamnă că medicul îngrijeşte doar pacienţii internaţi în secţia de care răspunde, iar garda de urgenţă înseamnă că medicul interacţionează şi cu urgenţele din afara unităţii sanitare. Sigur, plătite diferit”, a explicat Rogobete.

El a reluat ideea plății pe tarif fix, calculat în funcție de rangul spitalului, specialitate și alți indicatori de performanță, precum numărul de pacienți sau complexitatea cazurilor.

Poziția Colegiului Medicilor

Colegiul Medicilor din România susține recunoașterea gărzilor ca vechime în muncă, plata orelor de gardă la nivelul grilelor actuale de salarizare și introducerea gărzilor de 12 ore în spitalele cu un volum mare de cazuri complexe.

„Trebuie înţeles de către toţi factorii implicaţi că activitatea într-un spital este una continuă ce trebuie asigurată. Este nevoie de implicare pe toate palierele şi de responsabilitate, astfel încât situaţia gărzilor să se rezolve atât în beneficiul pacienţilor, al medicilor, cât şi pentru buna funcţionare a sistemului sanitar”, au transmis reprezentanții CMR.