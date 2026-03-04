Accident rutier în lanț, la ieșirea din Constanța. Au fost implicate 14 mașini

Un număr de 14 autoturisme au fost implicate într-un accident rutier în lanț care a avut loc miercuri, pe DN 3, între municipiul Constanța și Valu lui Traian, în apropierea accesului pe autostrada A4, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea.

Mai multe ambulanțe au fost mobilizate la fața locului.

„Accident rutier pe DN 3, în apropiere de ieșirea pe A4. Intervin Detașamentul Palas cu o autospecială de stingere incendii, un echipaj SMURD B și patru ambulanțe de la Serviciul de Ambulanță Județean. La locul intervenției au fost găsite nouă autoturisme implicate în accidentul rutier cu 13 persoane implicate”, a transmis ISU Dobrogea, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, până la sosirea forțelor de intervenție au mai fost implicate încă cinci autoturisme.

La rândul său, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a informat că pe DN 3 Constanța – Murfatlar, la ieșirea din municipiul Constanța către localitatea Valu lui Traian, județul Constanța, s-au produs 4 accidente rutiere, dintre care 3 tamponări (2 între 2 autoturisme și 1 cu 3 autovehicule implicate) și o coliziune între 2 autoturisme, soldată cu rănirea a 2 persoane, aflate în evaluare medicală.

Circulația rutieră se desfășoară îngreunat, prin dirijarea polițiștilor și în condiții de ceață, valorile de trafic fiind ridicate în zonă, atât la intrarea, cât și la ieșirea din municipiul Constanța.