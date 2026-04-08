Video O femeie a sărit dintr-un Uber, în timpul mersului. Șoferul, un interlop cu antecedente pentru proxenetism, s-a dat jos s-o filmeze cu telefonul

Un incident straniu a avut loc recent în cartierul Bucium din Iași. O femeie de 44 de ani a ajuns la spital după ce a sărit dintr-un Uber aflat în mers, pe fondul unei dispute legate de plata cursei.

Femeia era pasageră într-un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani, care efectua transport alternativ, relatează Ziarul de Iaşi

Potrivit poliției, mașina circula pe strada Mihail Galino, iar în apropierea unui complex rezidențial pasagera a deschis portiera din spate și s-a aruncat pe carosabil. Șoferul a oprit, iar femeia, rănită, a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital.

Ambii au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul.

Șoferul, un interlop cu antecedente penale

Potrivit Dezvaluirea.ro, șoferul ar fi Adrian Schinoșanu, un tânăr cunoscut în mediul interlop ieșean, cu antecedente pentru proxenetism și trimis recent în judecată într-un dosar privind jafuri comise de partenerele sale asupra unor săli de jocuri.

Aceeași sursă scrie că între el și pasageră ar fi izbucnit o discuție aprinsă după ce femeia i-a spus că va plăti cursa cu cardul, în timp ce acesta ar fi insistat să primească banii în numerar.

Speriată de tonul discuției, femeia ar fi decis să sară din mașina aflată în mers.

Șoferul a început ulterior să o filmeze cu telefonul și să-i pună întrebări despre plata cursei, potrivit aceleiași surse.

Autoritățile verifică acum toate circumstanțele pentru a stabili răspunderea fiecărei persoane implicate.

