Video Scene șocante în Galați. Două persoane rănite de un autoturism proiectat pe scările unui restaurant după ce a lovit 4 mașini. Șoferul a fugit

Un șofer este căutat de polițiști după ce a provocat un accident rutier grav în municipiul Galați, în urma căruia două persoane au fost rănite. În noaptea de duminică spre luni, la o intersecție din oraș, autoturismul condus de bărbat a lovit patru mașini parcate, iar în urma impactului unul dintre vehicule a fost proiectat pe scările unui restaurant.

Sursa video: FB

Accidentul s-a produs în jurul orei 23.00, la intersecția străzilor Gheorghe Asachi și Prelungirea Brăilei, în apropierea unei pizzerii din orașul Galați.

Un bărbat în vârstă de 46 de ani, din municipiul Galați, aflat la volanul unui autoturism care circula pe strada Gheorghe Asachi din direcția străzii Inginer Anghel Saligny, a pătruns în intersecție fără să respecte semnificația indicatorului „Cedează trecerea”.

În urma manevrei, autoturismul a intrat în coliziune cu patru mașini parcate. Forța impactului a fost atât de mare încât unul dintre autoturismele lovite a fost proiectat pe scările de acces ale restaurantului din zonă, unde a accidentat doi bărbați, în vârstă de 29 și 36 de ani. Cei doi răniți, angajați ai localului, au primit îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportați la spital pentru investigații și tratament.

„Din primele cercetări a reieșit că un autoturism, condus de un bărbat de 46 de ani, din municipiul Galați, care circula pe strada Gheorghe Asachi, din direcția străzii Ing. Anghel Saligny, ar fi pătruns în intersecție fără a respecta semnificația indicatorului rutier Cedează trecerea, intrând în coliziune cu patru autoturisme parcate. În urma impactului, unul dintre autoturismele lovite a fost proiectat pe scările de acces ale unui restaurant din zonă, accidentând doi bărbați în vârstă de 29, respectiv 36 de ani, ambii din municipiul Galați. Persoanele vătămate au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.”, a transmis IPJ Galați.

Martorii susțin că autoturismul care a provocat accidentul circula cu viteză mare și a lovit în plin mașinile parcate înainte de a ajunge în apropierea restaurantului.

După producerea accidentului, șoferul și-a abandonat mașina și a fugit. Persoanele aflate în zonă au reușit însă să îl oprească pe pasagerul aflat în autoturism, care intenționa, la rândul său, să părăsească locul incidentului. Acesta a fost identificat și audiat de polițiști.

„După producerea accidentului, conducătorul autoturismului a părăsit locul evenimentului fără încuviințarea polițiștilor. Acesta a fost identificat, însă se sustrage cercetărilor desfășurate în cauză”, au transmis reprezentanții IPJ Galați.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.