A murit Alexandru Mezei, directorul general al Autorității Navale Române

Alexandru Mezei, directorul general al Autorității Navale Române, a murit joi, 14 august, cu o zi înaintea festivităților principale dedicate Zilei Marinei.

„Autoritatea Navală Română anunță cu profund regret trecerea în neființă a domnului Alexandru Mezei, Directorul General al instituției. Plecat dintre noi astăzi, în ajun de Sfânta Maria, lasă în urmă nu doar o instituție mai puternică, ci și o familie profesională unită prin respectul și dragostea pe care le-a cultivat cu generozitate”, se arată într-un mesaj transmis de instituție.

„Marea a fost marea sa pasiune”

Mesajul tulburător a fost postat și pe pagina de Facebook a Autorității Navale Române:



„Marea a fost pentru el nu doar locul de muncă, ci marea sa pasiune, iar profesia de navigator – o chemare nobilă, pe care a slujit-o cu devotament și onoare toată viața. Îi vom păstra mereu vie amintirea și vom continua să ne inspirăm din exemplul său. Dumnezeu să îl odihnească în pace și să îi așeze sufletul în lumină”