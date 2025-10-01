search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Studenții, revoltați la început de an universitar de tăierea burselor și eliminarea transportului gratuit

Publicat:

1 octombrie marchează începutul oficial al anului universitar în toate universitățile din țară. Debutează însă cu o serie de nemulțumiri din partea studenților. Ca urmare a măsurilor de austeritate, aceștia nu vor mai beneficia de transport gratuit, iar bursele au fost micșorate și nu vor mai fi acordate și în vacanțe. 

Studenții au protestat la începutul săptămânii, în fața Guvernului Sursa foto: Facebook/ ANOSR
Studenții au protestat la începutul săptămânii, în fața Guvernului Sursa foto: Facebook/ ANOSR

În loc să fie entuziasmați, cei mai mulți dintre studenții din România încep anul universitar revoltați: vor înapoi facilitățile de care se bucurau. Principala nemulțumire e legată de transport. Dacă până în ianuarie beneficiau de o reducere de 90% pentru toate biletele de tren CFR, indiferent de destinația din țară, acum lucrurile sunt diferite. „Doar biletele pe ruta dintre localitatea de domiciliu și facultate mai sunt reduse substanțial. Iar asta mă nemulțumește, pentru că am mers mai mult cu trenul cât timp biletele erau aproape gratuite, mai ales la munte. Am văzut locuri frumoase din țară și cred că e important pentru studenți să călătorească. Reducerea ne ajuta mult", spune Mădălina, studentă în anul I la Master, în cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. 

Un bilet CFR pe ruta București - Oradea, de exemplu, costă 158 de lei la preț întreg. Când reducerea era de 90% indiferent de ruta internă, studenții plăteau doar 15,8 lei. 

Bursele, o altă mare nemulțumire

Micșorarea burselor este cealaltă mare nemulțumire a studenților. "Fondul de burse a fost diminuat cu aproximativ 52%, perioada de acordare a burselor s-a redus de la 12 luni la aproximativ 9-10 luni, iar studenților de la taxă le-a fost eliminat dreptul de a putea beneficia de burse", spune Sergiu Covaci, președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

Potrivit acestuia, studenții nu doar că simt că sprijinul le-a fost diminuat, dar consideră că nu sunt ascultați de guvernanți. "Încet, încet, tot mai mulți studenți încep să conștientizeze faptul că provocările vor fi din ce în ce mai multe, cheltuielile sunt tot mai mari, contextul va spori abandonul universitar sau performanța va fi afectată".

ANOSR a cerut o audiență la premierul Ilie Bolojan, să discute despre problemele studenților afectați de măsurile de austeritate. Organizația va organiza un protest joi, de la ora 11, în Piața Victoriei. Este al doilea din această săptămână. 

"Există discuții, sunt promisiuni, dar de promisiuni suntem sătui, așteptăm să vedem negru pe alb propunerile care vor readuce situația la normalitate", mai spune Sergiu Covaci.

Profesorii, alături de studenți

Profesorii universitari se arată, la rândul lor, îngrijorați de măsurile bugetare care afectează studenții. 

"Trebuie să începem prin a spune că nemulțumirile studenților sunt justificate. Când pierzi un drept câștigat, acest lucru este greu de acceptat. Mai mult, a diminua o investiție în educație este un semnal negativ privitor la modul în care se raportează societatea la viitorul ei. Ne referim și la faptul că statisticile ne arată că avem un număr mai redus de absolvenți de învățământ superior prin comparație cu alte țări din Europa: dacă „umblăm” și mai mult la motivația studenților unde vom ajunge?", spune prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară, profesor și coordonator de doctorat la Universitatea din București. 

"Ce trebuie să facă guvernanții? Să înceapă să comunice cu studenții, cu profesorii, cu medicii etc. Să găsească soluții alternative, așa se întâmplă într-o negociere. O discuție în care una dintre părți își menține părerea inițială, indiferent de argumentele celeilalte părți, nu este o negociere". 

Ministrul Educației, niciun mesaj la începutul anului universitar

Ministrul Educației, în fața studenților de la UBB Cluj-Napoca FOTO Facebook/ Ministerul Educației
Ministrul Educației, în fața studenților de la UBB Cluj-Napoca FOTO Facebook/ Ministerul Educației

Până acum, ministrul Educației nu a venit cu niciun mesaj oficial la începutul anului universitar, așa cum a făcut-o când a debutat școala. Daniel David a mers luni la festivitatea de deschidere de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, instituție unde a fost rector și profesor până să devină ministru.  Potrivit unui comunicat al Ministerul Educației, Daniel David s-a întâlnit cu Cluj  și cu reprezentanții studenților care au protestat acolo, pe care i-a asigurat  că Guvernul înțelege problema și cărora le-a prezentat planurile pe termen scurt (apelul la fonduri europene) și mediu pentru a atenua efectul măsurilor fiscal-bugetare.

