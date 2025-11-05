Ministrul Educaţiei, Daniel David, respinge ideile celor care îl acuză că este foarte critic la adresa sindicatelor, el arătând că înţelege şi respectă dreptul sindicaliştilor de a protesta faţă de măsurile luate de Guvern.

”Nu am fost critic absolut deloc, eu am şi spus de foarte multe ori şi am şi spus şi public, şi liderilor de sindicat că eu înţeleg mişcarea sindicală faţă de măsurile fiscal-bugetare, acesta este rolul sindicatului şi, ca un democrat, respect acest lucru. Am spus altceva, am spus că parcă aş fi aşteptat şi aştept de la profesorii nemulţumiţi, cei care doresc să protesteze, să protesteze un pic într-un alt mod şi cu alte conţinuturi, fiindcă lumea se uită la noi, societatea se uită la noi şi nu este în regulă să-şi formeze o imagine de multe ori proastă în baza unor exprimări pe care le avem la supărare”, a afirmat, miercuri, ministrul Educaţiei, potrivit News.

Daniel David a subliniat că nimeni nu a contestat dreptul pe care angajaţii din sistem îl au de a critica unele măsuri luate de executiv şi de a protesta faţă de acestea.

”Am rugat doar să fim atenţi la ce conţinuturi punem şi cum facem acest lucru”, a adăugat Daniel David.

Jurnalistul Radu Herjeu a reacționat la anunțul ministrului.

”Dar de situațiile astea tu când ai grijă, David? De oamenii aceștia tu când ai grijă, David? Ei nu trebuie apărați de părinței și de hahalerele lor, nu? Ei trebuie doar puși la zid că fac deficit și că se opun ”reformelor” tale aberante, care au dus învățământul nu în șanț, unde era, ci direct pe apa sâmbetei”, a scris jurnalistul Radu Herjeu pe Facebook, adăugând și un filmuleț în care un elev își agresează profesorul pentru că i-a luat telefonul.