Reacția ministrului Daniel David la acuzațiile aduse de sindicate: „Educația se face într-un ecosistem complex”

Ministrul Educației, Daniel David, a reacționat, vineri, la acuzațiile sindicatelor din învățământul preuniversitar, care l-au acuzat de „autoritarism”.

„Am remarcat cu surprindere reacția sindicatelor reprezentative din învățământul preuniversitar la unele declarații pe care le-am făcut în privința modernizării educației, considerându-le exemple de «autoritarism»”, transmite ministrul printr-un comunicat.

Acesta insistă că vede sindicatele ca parte esențială a procesului democratic din sistemul educațional. „Ca un democrat convins, cred că într-o democrație rolul sindicatelor și dreptul lor la diverse forme de protest sunt fundamentale. Am spus acest lucru mereu, public, și am fost atent la astfel de mișcări și de solicitări în cadrul lor (în condițiile permise de legislație).”

El amintește că modernizarea educației presupune implicarea tuturor actorilor și respinge interpretarea apelului său la reflecție ca pe o tendință autoritară.

„Educația se face într-un ecosistem complex, în care sindicatul (ca formă de organizare) deține un rol important”, precizează David, subliniind că „îndemnul meu la autoreflecție, pentru toți actorii din ecosistem, în contextul nevoii de modernizare a educației, este tot democratic”, susține Daniel David.

El adaugă că pozițiile diferite sunt firești într-o democrație, dar trebuie să fie însoțite de comunicare bidirecțională. „Colaborăm, ca organizații independente, dar avem și puncte de vedere diferite, comentariile și propunerile în acest proces trebuind să funcționeze bidirecțional, așa cum știm că se cade și se practică într-o democrație.”

„Îi reasigur de respectul meu pentru organizațiile pe care le reprezintă, iar ministerul are deschidere completă pentru propuneri ale sindicatelor care să contribuie la buna funcționare și la modernizarea educației”, conchide ministrul Educației.