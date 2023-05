Problema de care se lovesc milioane de români. „Este un coșmar! Îți cer o mulțime de acte, toate traduse”

Milioane de români trăiesc și muncesc în străinătate, însă unii dintre ei se gândesc să se întoarcă acasă și să își cumpere o locuință și să înceapă o nouă viață. Mulți dintre ei se lovesc de problema creditelor ipotecare de la băncile din România, care au dobânzi și condiții mult împovărătoare față de cele din Occident și nu numai.

Unul dintre numeroșii români care muncesc în alte țări s-a decis să-și ia un credit imobiliar pentru a-și achiziționa o locuință în țară. Există însă o problemă de care s-au izbit până acum nenumărați conaționali: având în vedere că lucrează în străinătate, nu știe dacă și în ce condiții s-ar califica pentru un credit imobiliar aici.

Drept urmare, a decis să întrebe pe grupul de Facebook Buget de familie, în speranța că cineva îl va lămuri.

„Bună seara! Știu ca nu este subiectul grupului, însă a făcut cineva credit ipotecar însă cu salariul din străinătate? Multumesc anticipat”, a scris el.

Informații în contradictoriu

I s-a răspuns imediat, chiar dacă mulți dintre cei care au făcut-o nu știau cu exactitate cum stau lucrurile. „Se poate, dacă sunt venituri înregistrate, mergeți la BCR, BT”, l-a sfătuit cineva.

Altcineva l-a sfătuit să încerce să obțină finanțare în străinătate, unde băncile au condiții mai relaxate de finanțare și rate și dobânzi mai mici. „Salut, am avut și eu ceva în cap tot așa de genul o idee să cumpăr și să îl închiriez, dar din ce am discutat dobânda este foarte mare la contract pe străinătate”, a spus acesta. „Este exact ca și un credit cu venituri din România”, l-a contrazis alt internaut.

În discuție a intervenit o doamnă care l-a sfătuit să își ia credit din străinătate. „De ce nu faceți un credit în străinătate? Dobânzile sunt mult mai avantajoase”, a spus ea, după care a revenit, întrebată dacă știe cazuri. „Da, dar acum mai mulți ani. Este de întrebat dacă nu v-ar ajuta mai mult. Pentru că în acest moment în România nu este de făcut credit”, a adăugat ea.

Altcineva a venit cu exemplu concret și a afirmat că se poate obține creditare și în țară, la o bancă românească, însă cu o condiție: „Noi am întrebat la BT și au zis ca se poate, dar trebuie sa existe un coplătitor care sa lucreze în țară.”

Alții au fost mai sceptici. „Nu am făcut, dar nu cred că se poate. De obicei semnezi un acord și te verifică la ANAF. Fără ANAF, nu au cum să îți pună poprire, în caz de nu plătești”, a fost altă opinie. „Bună! Eu am umblat foarte mult anul trecut pentru asta, îți spun sincer ca am ajuns la concluzia ca nu se merită, la veniturile din străinătate ai dobânzi foarte mari la credite. Poți sa faci credit la Banca Transilvania, Patria Bank, Credit Europe Bank, Alpha Bank, CEC Bank. Eu cu toți aceștia am vorbit, plus de asta îți cer o mulțime de acte, foarte multe, toate traduse în limba română. Baftă!”, a punctat altcineva.

Mesaje încurajatoare

Dar au existat și voci mai mult decât încurajatoare. „Socrul meu a făcut la Raiffeisen, cu salariul din străinătate. Acum 1,5-2 ani”, a spus alt membru al grupului. Spusele sale au fost întărite și de alții. „Se poate, doar că sunt condiții ceva mai speciale. Trebuie contract pe perioadă nedeterminată, cel puțin un an vechime și dacă nu mă înșel și toate documentele de angajare traduse în română”, a completat cineva. „Aveți vreo cunoștință care a făcut?”, a întrebat autorul postării inițiale. „Am lucrat la bancă și se făceau”, a venit răspunsul.

O veste bună a venit și din altă parte: „Da, noi am făcut, doar ce ni s-a aprobat înainte de Paște, dacă doriți info cu drag vă dau.”

„Se poate la Raiffeisen Bank pentru clienții Premium care au contract de muncă în străinătate pe perioadă nedeterminată și vechime minim 2 ani. Documentele se acceptă în limba engleză sau traducere legalizată în limba română”, a scris altcineva. „La Unicredit, da!”, a completat din nou altă persoană.

„Se poate și la Credit Europe Bank” și „Libra Bank face cu salariul din străinătate însă cu 20% avans și ipoteca pe o altă proprietate sau garantor/coplatitor. Trebuie să aveți cel puțin 6 luni de angajare, extrase de cont dovada contractului de muncă. Să fie pe perioadă nedeterminată și dovada statutului de rezidență dacă țara de domiciliu nu este una europeană gen UK”, au fost doar câteva dintre numeroasele mesaje încurajatoare.