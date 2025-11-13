Primele declaraţii ale lui Emil Boc, după ce DNA a descins la Primăria Cluj-Napoca: „Suntem victime colaterale în această anchetă penală”

Primarul Emil Boc a făcut primele declaraţii cu privire la percheziţiile pe care DNA le-a făcut la sediul instituţiei pe care o conduce.

Prezent la deschiderea târgului de turism Wonder Destinations de la Cluj-Napoca, joi, 13 noiembrie, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a clarificat motivul pentru care administraţia locală a fost vizată de un control al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

„E o anchetă care e în derulare, pot să vă spun şi nu este nimic legat de metrou - pentru că am văzut că toată lumea a vorbit de metrou - dar nu are nicio legătură cu asta. Noi suntem victime colaterale în această anchetă penală. Sunt două scandaluri între doi asociaţi de la o firmă, care şi-au făcut plângeri reciproce. Noi doar am oferit documentele cerute. (...) Repet, subiectul principal vizează o plângere între două firme asociate”, a declarat Emil Boc, punctând că ancheta DNA nu afectează niciun proiect al municipalităţii şi nu există niciun blocaj din acest motiv.

Vă reamintim că miercuri, 12 noiembrie, Serviciul teritorial Cluj al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) a făcut verificări ale unor documente la Primăria Cluj-Napoca. În cadrul acțiunii, biroul Direcției Tehnice a fost sigilat în jurul orei 4:00 dimineața, ca parte a procedurilor legale aflate în desfășurare.