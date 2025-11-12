Breaking Percheziții la Primăria Cluj-Napoca. Procurorii DNA au descins la instituția condusă de Emil Boc

Procurorii DNA au descins la Primăria Cluj-Napoca. Biroul Direcției Tehnice a fost sigilat la primele ore ale dimineții

Potrivit informațiilor obținute de Știri de Cluj, biroul Direcției Tehnice din cadrul Primariei Cluj-Napoca a fost sigilat în jurul orei 4:00 dimineața, iar anchetatorii se află și la această oră în sediul primăriei.

Ar fi vizați directorul Direcției Tehnice, Virgil Poruțiu, precum și Lucia Lupea, șefa Serviciului Achiziții, care ar fi fost ridicați la primele ore ale dimineții de acasă.

Potrivit surselor monitorulcj.ro, perchzițiile vizează Departamentul Achiziții din cadrul administrației locale. Procurorii verifică documentele pentru proiectul TR 35 care vizează centura metropolitană Cluj.

„La solicitarea DNA Cluj, Primăria Cluj-Napoca în această dimineață a pus la dispoziția organelor de control documentele solicitate în cadrul demersului DNA. Activitatea primăriei se desfășoară normal și colaborează instituțional cu organele statului potrivit prevederilor legale”, a transmis Primăria Cluj-Napoca, pentru sursa citată.

Știre în curs de actualizare...