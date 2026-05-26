Revoltă în magistratură pe legea salarizării. CSM: „Prevederile nu pot fi adoptate în această formă fără a afecta iremediabil Justiția”

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reacționat după publicarea, în 25 mai 2026, a Proiectului de Lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, avertizând că noile prevederi riscă să afecteze grav funcționarea sistemului judiciar din România.

Instituția a formulat, într-un comunicat transmis marți, acuzații directe la adresa inițiatorilor proiectului și atrage atenția asupra unor consecințe considerate „iremediabile”.

CSM afirmă că proiectul legislativ reprezintă o amenințare directă la adresa independenței și stabilității puterii judecătorești.

Mai mult, instituția subliniază că modificările salariale propuse nu afectează doar independența financiară a magistraților, ci însăși poziția constituțională a puterii judecătorești:

„Prevederile proiectului de lege, prin conţinutul lor concret şi efectele pe care le vor produce în privinţa drepturilor salariale şi de natură salarială ale magistraţilor, subminează poziţia constituţională a puterii judecătoreşti ca putere în statul român, iar nu doar independenţa acesteia din punct de vedere financiar”, se arată în comunicat.

CSM acuză o încălcare a echilibrului constituțional

Consiliul Superior al Magistraturii critică dur faptul că proiectul se bazează pe evaluări ale executivului privind legalitatea unor hotărâri judecătorești definitive:

„Este în afara echilibrului constituţional între puterile statului ca un proiect de lege să se fundamenteze pe aprecierea executivului cu privire la legalitatea şi temeinicia unor hotărâri judecătoreşti definitive”.

Această abordare este calificată drept o încălcare a independenței justiției și a statului de drept:

„O astfel de conduită încalcă independenţa justiţiei şi forţa obligatorie a hotărârilor judecătoreşti definitive, plasându-se în afara unei atitudini democratice şi responsabile”, se arată în comunicat.

„Soluții normative absurde”

CSM critică dur și mecanismele salariale propuse, considerându-le incoerente și neconstituționale.

Instituția afirmă că proiectul „cuprinde prevederi care diminuează cu mult veniturile magistraţilor şi le plasează cu mult sub un nivel de venit corespunzător responsabilităților publice ale judecătorilor și procurorilor”.

Una dintre cele mai contestate prevederi este introducerea unei noi noțiuni „diferenţa salarială tranzitorie”, descrisă ca fiind „o noţiune ambiguă şi lipsită de previzibilitate”.

Consiliul Superior al Magistraturii avertizează că aceasta ar putea conduce inclusiv la diminuarea pensiilor de serviciu.

De asemenea, instituția atrage atenția că „în cazul promovării la o instanță sau un parchet de nivel superior, consecința absurdă va fi scăderea drastică a drepturilor salariale”.

Aceeași situație ar apărea și în cazul trecerii într-o treaptă superioară de vechime.

„Va conduce la o destabilizare fără precedent a resursei umane din sistemul judiciar”

CSM avertizează că adoptarea proiectului ar putea declanșa o criză fără precedent în sistem.

Instituția vorbește despre riscul unor plecări masive din magistratură, pe fondul unui volum de muncă deja foarte ridicat și al unui deficit de personal.



„Adoptarea proiectului de lege în forma prezentată va conduce la o destabilizare fără precedent a resursei umane din sistemul judiciar, atât prin aceea că generează premisele unor plecări masive din cadrul corpului magistraţilor, pe fondul modificărilor succesive ale statutului profesional din ultimii ani şi al volumului de activitate foarte mare generat de deficitul de judecători şi procurori nemaiîntâlnit până la acest moment, cât şi în ceea ce priveşte atractivitatea profesiilor de judecător şi procuror pentru noile generaţii de profesionişti ai dreptului.

Totodată, proiectul ar afecta grav atractivitatea profesiei, potrivit CSM:

„Venitul unui magistrat care va intra în profesie după adoptarea legii se va situa la un nivel absolut de neacceptat.”

CSM: „Astfel de prevederi nu pot fi adoptate”

Mesajul final al comunicatului este unul categoric:

„Consiliul Superior al Magistraturii transmite cu fermitate celorlalte puteri în stat că astfel de prevederi nu pot fi adoptate în forma propusă, fără a afecta iremediabil justiţia ca putere în statul român şi ca serviciu public pentru cetăţeni, destabilizând-o din nou şi subminându-i poziţia constituţională.

Consiliul Superior al Magistraturii, în acord cu poziţia întregului corp profesional al magistraţilor, va utiliza toate instrumentele legale derivate din poziţia constituţională de garant al independenţei justiţiei pentru a salvargda autoritatea puterii judecătoreşti, coordonându-se în permanenţă cu sistemul judiciar pentru măsuri viitoare”