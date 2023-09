Femeie cu urme de agresiune pe corp, găsită moartă în locuinţă, la Cluj-Napoca

O femeie de 51 de ani a fost găsită, vineri, 1 septembrie 2023, decedată într-o locuinţă din Cluj-Napoca, cu urme de agresiune pe corp. Poliția a deschis o anchetă.

Un bărbat, de 74 de ani, a sesizat, prin apel 112, că într-o locuinţă situată în municipiul Cluj-Napoca a găsit, în cursul dimineţii, o femeie de 51 de ani, decedată, care prezenta urme de agresiune.

„În acest context s-a întocmit o echipa complexă, formată din poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, Serviciul Criminalistic, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, care au procedat la efectuarea cercetării la faţa locului", informează IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, în prezent se desfăşoară activităţi de cercetare pentru a se stabili circumstanţele în care a survenit decesul persoanei.

Crimă oribilă în Dezmir

Nu este singurul incident de genul acesta din Cluj. O crimă oribilă a avut loc, în luna mai, la Dezmir, în județul Cluj, unde o femeie și-a ucis soțul chiar de față cu mezinul familiei, un copilaș de trei ani. Femeia abia fusese externată de la Psihiatrie.

Incidentul a căzut ca un trăsnet asupra unei mici comunități din localitatea Dezmir. Oamenii auziseră de asemenea cazuri doar la televizor și nu își imaginau că s-ar putea petrece așa ceva. Dar acum au fost martori indirecți ai unui astfel de eveniment cumplit.

Familia avea trei copii și locuia într-un cartier rezidențial, iar femeia fusese internată două săptămâni la Psihiatrie. Marinar de profesie, bărbatul avea 37 de ani și era mai tot timpul plecat în curse. Vineri, 19 mai, în jurul orei 19.00, el a fost atacat pe neașteptate de soția lui, care i-a înfipt un cuțit în spate, apoi l-a lăsat să agonizeze.

Crimă abominabilă

Nu se știe exact cum, dar trupul bărbatului a ajuns în spatele casei. Există speculații că ar fi fost înjunghiat în casă și că ar fi încercat să se târască pentru a se salva, dar și că omorul ar fi fost comis chiar în curtea casei. Cert este că trupul bărbatului a fost găsit de un vecin, care a anunțat imediat Poliția. Bărbatul era încă în viață, dar din cauză că rănile au fost grave și a pierdut mult sânge nu a mai putut fi salvat.

„Am mai auzit scandaluri, dar nu părea să fie ceva grav. Acum nu s-a auzit nimic, numai ce am văzut că soțul vecinei este întins la pământ. Am chemat ambulanța și poliția, dar a pierdut prea mult sânge”, a spus un vecin.

Femeia a mai avut crize și în trecut, iar din această cauză a fost internată la Psihiatrie. Recent, a furat două mașini din sat și le-a condus pe un câmp, iar anchetatorii au considerat că se impune să fie internată la Psihiatrie. Soțul a aflat ce se petrece și a revenit acasă în urmă cu două zile dintr-o cursă maritimă, tocmai pentru a avea grijă de ea și de copii, însă acest lucru i-a fost fatal, mai spun vecinii cuplului.