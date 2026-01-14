Tânăr căutat în Franța pentru omor, prins într-un mall din Cluj-Napoca

Un tânăr în vârstă de 23 de ani, urmărit de autoritățile franceze pentru o crimă, a fost prins la Cluj-Napoca, în urma unei acțiuni desfășurate de polițiști, după ce au primit informații că acesta s-ar ascunde în oraș.

Sursă video: IPJ Cluj

Un bărbat căutat de autoritățile din Franța pentru comiterea unei crime a fost prins marți, 14 ianuarie, la Cluj-Napoca, după ce polițiștii au primit informații că acesta ar putea fi prezent în municipiu. Tânărul, în vârstă de 23 de ani, se afla într-un centru comercial din oraș în momentul în care a fost identificat de oamenii legii.

Potrivit comunicatului IPJ Cluj, în urma sesizărilor primite, polițiștii clujeni au declanșat o acțiune amplă de verificare, care a presupus monitorizarea mai multor zone și controale în trafic, dar și verificări în spații publice aglomerate. Intervenția a fost una discretă, tocmai pentru a evita incidente sau situații de risc.

Bărbatul, căutat internaţional, a fost recunoscut pe baza semnalmentelor și a fost abordat de polițiști în jurul orei 10:50. Acesta nu a opus rezistență și a fost condus într-o zonă separată a centrului comercial, unde a fost supus unui control corporal, înainte de a fi dus la sediul poliției.

Verificările ulterioare în bazele de date au confirmat suspiciunile inițiale: pe numele tânărului era emis un mandat european de arestare de către autoritățile judiciare din Franța, pentru infracțiunea de omor, astfel că tânărul a fost reținut în vederea demarării procedurilor legale.

Cazul a fost preluat de Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Cluj, iar tânărul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj. Procurorii vor decide măsurile care se impun și pașii necesari pentru punerea în executare a mandatului european de arestare, inclusiv procedura de predare către autoritățile franceze.