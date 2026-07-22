 O ghenă de gunoi din Cluj-Napoca a luat foc. Două mașini și fațada unui bloc au fost afectate de incendiu | adevarul.ro
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Foto O ghenă de gunoi din Cluj-Napoca a luat foc. Două mașini și fațada unui bloc au fost afectate de incendiu

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Un incendiu a izbucnit în noaptea de marți spre miercuri, 21 spre 22 iulie, la o ghenă de gunoi dintr-un cartier al municipiului Cluj-Napoca. Flăcările s-au extins la fațada blocului și la două autoturisme parcate în apropiere, iar zeci de locatari au fost evacuați din imobil.

FOTO: Facebook/Radio Cluj
FOTO: Facebook/Radio Cluj

Potrivit Monitorul de Cluj, incendiul a avut loc pe strada Fântânele din cartierul Grigorescu. Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere, autoplatforma și două ambulanțe SMURD, iar intervenția a durat mai bine de 3 ore.

„Solicitarea a venit în jurul orei 02.00, iar odată ajunși la fața locului pompierii au constatat faptul că incendiul era extins la două autoturisme parcate, precum și la fațada unui bloc, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați”, informează, miercuri, ISU Cluj.

Autoritățile transmit că ghena de gunoi se afla în apropierea unui supermarket, care a fost inundat cu fum. De asemenea, 6 apartamente din blocul de locuințe au fost afectate de fum, astfel că peste 60 de persoane s-au autoevacuat ca măsură de precauție. 

În urma evenimentului nu au existat victime. 

„Forțele noastre au stins incendiul în limitele găsite, acesta izbucnind, cel mai probabil, din cauza unei țigări aruncate în ghena de gunoi, unde erau depozitate numeroase materiale combustibile, cum ar fi cartoane și diverse deșeuri”, arată Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj. 

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