Doi pompieri au murit în timp ce luptau cu un incendiu la o clădire din apropierea aeroportului Bordeaux

Doi pompieri şi-au pierdut viaţa marţi în timp ce luptau împotriva unui incendiu izbucnit în apropierea aeroportului din Bordeaux. Ei se aflau la bordul unui camion de intervenţie care a fost înconjurat de flăcări şi a rămas blocat, a declarat Marc Vermeulen, directorul serviciului de salvare şi pompieri din Gironde.

În total, 120 de persoane, 60 de vehicule şi trei mijloace aeriene au fost mobilizate pentru a stinge acest incendiu izbucnit într-o clădire situată lângă aeroportul din Mérignac.

Marc Vermeulen a declarat că incendiul a fost stins între timp.

Decesul celor doi pompieri a survenit „în primele minute ale fazei de atac” asupra incendiului, care a izbucnit la mijlocul după-amiezii, în timp ce se „confruntau cu o dinamică foarte violentă” într-o pădure de pini „foarte densă”, a explicat oficialul, scrie News.

Parchetul din Bordeaux a deschis o anchetă pentru a clarifica circumstanţele tragediei şi originea incendiului.

Între timp, un nou incendiu a izbucnit în departamentul Var, din sudul Franței, la est de comuna Pontevès. Focul a cuprins deja 500 de hectare în câteva ore, iar peste 150 de persoane au fost evacuate. Au fost mobilizate opt avioane Canadair, precum şi două avioane Dash.

De asemenea, în departamentul Hautes-Alpes, tot din sud, un incendiu a izbucnit în zona Bois Noir, pe teritoriul comunelor L'Argentière-la-Bessée şi Freissinière, a anunţat luni după-amiază prefectura. Marţi la prânz, potrivit pompierilor, focul cuprinsese 130 de hectare într-o zonă montană foarte abruptă şi continua să „avanseze”. Sunt mobilizate, de asemenea, resurse importante.

Niciodată, în 20 de ani de măsurători, o suprafaţă atât de mare nu a ars în Franţa în această perioadă a anului, scrie Franceinfo. Conform datelor satelitare ale sistemului european Effis, făcute publice marţi, peste 42 000 de hectare au ars în Franţa între ianuarie şi jumătatea lunii iulie, depăşind recordul anterior din 2022. Spre deosebire de 2022, Effis a înregistrat incendii forestiere de amploare şi în februarie 2026, o perioadă în care, în mod tradiţional, se practică arderea controlată şi se aprind focuri în mod voluntar de către pompieri pentru curățarea pădurilor.

Pe de altă parte, Météo-France a plasat marţi cinci departamente în categoria de risc foarte ridicat de incendii forestiere, adică nivelul maxim. Este vorba de Aude, Gard, Bouches-du-Rhône, Var şi Vaucluse. Alte treizeci de departamente se află în situaţie de risc ridicat. În acelaşi timp, şase departamente rămân sub alertă portocalie de caniculă: Hérault, Var, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Gard şi Bouches-du-Rhône. Alerta va fi ridicată în ultimele două departamente marţi, la ora locală 22:00.