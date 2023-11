„Minunea” de Crăciun care l-a salvat pe proprietarul unei cafenele sociale cu datorii. „Așa arată falimentul? Mă inclin!”

„Cu sinceritate și vulnerabilitate, vă cer sprijinul”, scria pe Facebook acum patru zile proprietarul unei cafenele sociale din Cluj. Pentru a achita o datorie care-l amenința cu falimentul, antreprenorul avea nevoie să vândă, până de Crăciun, 2.400 de pachete de cafea.

„Asta să fie oare sfârșitul? Așa arată falimentul?” De o lună mă întreb foarte des asta” - a scris, pe pagina sa de Facebook, Lucian Butnaru, proprietarul unei cafenele din Cluj-Napoca. Spre deosebire de multele localuri din oraș unde poți să bei cafea de specialitate, Cofeels este o cafenea socială, adică aici lucrează 30% persoane cu dizabilități.

Butnaru are de plătit datorii de 31.000 de lei și a cerut ajutor pe Facebook. „Să-ți îndeplinești un vis e uneori ireal, însă-i o spaimă și mai mare când te afli în fața situației de a pierde ceva ce ți-ai dorit atât de mult. Sunt în fața voastră cu o parte din povestea mea antreprenorială, o poveste plină de provocări”, a mai relatat el.

În acești primi doi ani de când a deschis cafeneaua, a avut dificultăți care l-au adus la un punct în care a simțit că are nevoie de ajutor: „Acum, vă deschid ușa în lumea cafenelei mele, având un motiv clar în minte: să plătesc datorii de 31.000 lei”

Pentru a face acest lucru, antreprenorul a susținut că trebuie să vândă cel puțin 2.400 de pachete de cafea până la Crăciun.

„Îmi pun inima în această afacere, dar recunosc că, uneori, e greu să faci față singur. Așa că m-am gândit că ar fi momentul să vă implic și pe voi în povestea mea. Cu sinceritate și vulnerabilitate, vă cer sprijinul”, a scris Lucian.

Antreprenorul i-a invitat pe care care sunt în căutarea unui cadou deosebit pentru Crăciun sau pur și simplu vor să se bucure de o cafea excepțională, să ia în considerare cumpărarea unui pachetul de cafea de la Cofeels.

„Fiecare pachet achiziționat nu înseamnă doar o plăcere pentru papilele voastre gustative, ci și un pas mic, dar important, în sprijinul visului meu antreprenorial”, a concluzionat Lucian.

A vândut peste 4.000 de pachete în trei zile

Postarea lui Lucian s-a rostogolit în rețelele sociale, ajungând chiar și la cunoscutul jurnalist Alex Dima, care a distribuit-o în comunitatea lui. „Minunea” s-a întâmplat în doar trei zile. Sâmbătă, antreprenorul a anunțat că a primit atât de multe comenzi încât nu mai face față.

„N-am crezut că-i posibil să ajungem la peste 4000 de pachete. Am oprit comenzile și se pot plasa doar precomenzi. Este important să spun și aici că absolut toate comenzile vor fi livrate! O să dureze, însă eu vă promit că fac tot ce pot ca să expediem toate comenzile până pe 15 decembrie”, a postat el.

El a ținut să mulțumească celor care l-au sprijinit într-o postare cu haștag „#oameniisuntincăfrumoși”: „Vă sunt recunoscător și celor care ați spus că n-a fost bine ce am făcut. Niciodată n-aveam cum să știu dacă va fi bine sau nu să scriu acea postare. Nici eu n-am fost 100% convins că voi ajunge așa repede la obiectiv. Insă reacția comunității mi-a dat multă încredere! Săru` mâna, oamenilor! Sunt coplești cât de tare ați reacționat și mă bucur din tot sufletul că veți avea la masa de Crăciun cafeaua noastră, e o onoare! Mă înclin!”

Mulțumiri speciale i-au revenit lui Alex Dima: „@Alex Dima iți sunt foarte recunoscător că. fără vreo obligație, ai dat acel share care s-a viralizat în comunitatea ta! Săru` mâna!”

Concluzia antrepenorului: „După acest eveniment sper să avem mai des curajul să spunem public și lucrurile alea grele care ne fac să mai rupem proiecția perfecțiunii din online și să ne dăm șansa să fim oameni buni! Mulțumesc din suflet, oameni buni!”

Povestea Cofeels

Lucian Butnaru, un tânăr din Iaşi cu deficienţe de vedere, a reuşit să îşi îndeplinească visurile. Mai întâi, s-a mutat la Cluj-Napoca, unde a absolvit o facultate şi un masterat, iar joi, 24 iunie, a inaugurat Cofeels, o cafenea socială. „Adevărul” a scris despre povestea lui în 2021.

Patru ani a aşteptat Lucian să-şi vadă visul de a avea propria cafenea, dar la final s-a dovedit că a meritat. Inspirat de un popular serial de televiziune, tânărul a reuşit pas cu pas să se apropie de obiectiv şi să-l îndeplinească.

„Visul meu a început în 2017, când l-am rugat pe tata să-mi cumpere un monitor mare, să mă uit şi eu la un serial despre colegii mei de facultate tot povesteau. E vorba de Friends. Şi uite aşa, în Friends era o cafenea unde personajele principale se apropiau tot mai mult şi deveneau din ce în de mai buni prieteni socializând în acea cafenea”, povesteşte Lucian.

Licenţiat în Asistenţă Socială şi cu un masterat în Economie Socială, ambele la Universitatea Babeş-Bolyai, tânărul originar din Iaşi spune că şi-a dorit o afacere în primul rând cu produse de foarte bună calitate. Pentru asta, nu a ezitat să se angajeze la un local din Cluj, unde a căpătat experienţă. Însă pentru că are deficienţe de vedere, calea sa nu a fost deloc una lină şi a trebuit să facă efort dublu.

Misiunea aproape imposibilă

„Am lucrat în România, am vrut să învăţ. Mi-a fost greu să mă angajez. Până când am zis că sunt dispus să lucrez gratis o lună nu m-a luat nimeni. În final, am devenit barista”, rememorează Lucian Butnaru.

Şi pentru că ştie cum e să ai dizabilităţi şi să cauţi în zadar un loc de muncă, Lucian nu a ezitat să angajeze şi persoane cu dizabilităţi. De altfel, la Cofeels, patru din cei cinci angajaţi au dizabilităţi.

„La noi lucrează persoane cu dizabilităţi, dar asta nu fiindcă aşa am vrut, ci aşa s-a nimerit. Cumva ei au ajuns aici datorită priceperii lor. De exemplu, colega mea Livia Tiron organizează evenimente în cafenea şi are experienţă în acest job. Ea a organizat evenimente de tip Cina pe întuneric, la Cluj. Eu mi-am dorit să lucrez cu oameni care se pricep. Mai e şi colegul Mihai Artenie, cu care am rezonat şi am empatizat. Mihai îşi dorea foarte mult să lucreze în domeniul ăsta, dar el nu a îndrăznit să spună că e dispus să lucreze gratis, aşa că i-a fost şi mai greu”, adaugă el.

Investiţia în Cofeels a fost de aproape 100.000 de euro, bani obţinuţi din fonduri europene. Ciu adevărat notabil este faptul că proiectul câştigat a fost scris chiar de Lucian.

„Investiţa se ridică la 460.000 de lei, aproape 100.000 de euro. E o investiţie nerembursabilă câştigată printr-un proiect european. Am reuşit să scriu un plan de afaceri doar cu feedback-ul prietenilor. A fost multă birocraţie, dar pentru banii respectivi a meritat”, a conchis tânărul.