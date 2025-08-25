search
Luni, 25 August 2025
Adevărul
Cei patru tineri morți în accidentul cumplit din Argeș nu aveau nicio șansă de supraviețuire. Ce arată reconstituirea tragediei

Publicat:
Ultima actualizare:

Cei patru tineri care și-au pierdut viața sâmbătă dimineața, după ce mașina lor a căzut într-o prăpastie adâncă de aproximativ 300 de metri, nu aveau nicio șansă de supraviețuire. Impactul a fost devastator, iar specialiștii spun că nimeni nu ar fi putut supraviețui unei asemenea prăbușiri.

Toți cei patru tineri prezentau politraumatisme severe. FOTO: Salvamont Argeș
UPDATE Greșelile care au dus la tragedia din Munții Iezer

Doi piloți de raliuri off-road au explicat, la Știrile ProTV, ce greșeli a făcut șoferul.

 „Era un drum forestier vechi, care nu mai era aplicabil, era un drum de motocicletă sau de ATV, ele aveau loc, mașina nu avea loc garantat în acea zonă. Dacă nu știi traseul și încerci să mergi pe munte după o ploaie e periculos, deci trebuie să abordezi cel mai sigur traseu, cel mai bătătorit traseu, nu prin iarbă”, a declarat Ionuț Isbășoiu, copilot în campionatul național 

Dintre cei care și-au pierdut viața, șoferul și una dintre fete, în vârstă de 23 de ani, erau logodiți. În mașină mai erau și un băiat de 21 de ani și o tânără de 20 de ani.

„În momentul în care ești într-un gol alpin și ești cu cinci persoane în mașină și vezi că nu poți să treci, în momentul ăla îi dai pe toți jos din mașină și treci singur. Și alt sfat, nu pleci singur cu o mașină, cel puțin două”, a explicat Alexandru Piedemonte, pilot de off-road.

Știrea inițială

Reconstituirea tragediei arată că grupul de prieteni, plecat în zorii zilei de la barajul Râuşor spre Vârful Iezer, a derapat pe drumul montan plin de pietre și a plonjat în gol, rostogolindu-se sute de metri pe versant.

Mașina a fost descoperită abia după trei ore de niște culegători de afine, iar lipsa semnalului în zonă a întârziat intervenția salvatorilor.

„Clar că au derapat undeva. După părere mea, a fost lipsa de experienţă a şoferului. În mod normal, acolo nu cred că era un loc de unde o maşină să cadă”, a explicat șeful Salvamont Argeș, Ion Sănduloiu, pentru News.ro.

Toți cei patru tineri prezentau politraumatisme severe, fracturi multiple și hemoragii interne.

„Fiecare cadavru a fost extras cu corzi, unu câte unu. Vă spun sincer că a fost cea mai cumplită acţiune a noastră, poate din istorie. Am mai avut patru morţi în avalanşă, în Fundu Caprei, în 2003, dar i-am găsit pe parcursul a şase luni. E solicitant”, povesteşte directorul Salvamont Argeş.

Ca prin miracol, un tânăr din mașină a scăpat cu viață. El este grav rănit și a fost scos din prăpastie cu corzi și transportat de urgență la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Şaisprezece salvamontişti, chemaţi din tot judeţul Argeş, unii din timpul lor liber, au participat la acţiunea de scoatere a celor patru trupuri neînsufleţite.

