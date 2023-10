O cafenea veche de peste 200 de ani din Centrul Vechi al Bucureștiului, premiată

Cea mai veche cafenea din București, care a fost redeschisă anul trecut, s-a distins prin arhitectura interioară și a fost premiată la Bienala Națională de Arhitectură 2023.

În cadrul Bienalei Naţionale de Arhitectură s-au înscris, la 15 secţiuni, peste 700 de proiecte, inclusiv case particulare, blocuri de locuințe sau spații culturale. Și experți străini au făcut parte din juriu.

Cafeneaua Veche 9 a fost premiată la categoria Arhitectură pentru Interior de experții din juriu.

Atestată documentar din 1812, cea mai veche cafenea din Capitală se află în fața Pieței Sfântul Anton. Aceasta are peste 200 de basoreliefuri și a păstrat arhitectura originală.

Asupra exteriorului nu au fost făcute intervenții, ci doar au fost recondiționate zidurile, acoperișul de țiglă și obloanele. A fost păstrată plăcuța inscripţionată cu numele cafenelei și cele două lămpi de fier suspendate pe faţadă care s-au păstrat de-alungul anilor.

Cea mai veche cafenea din București a reprezentat locul de întâlnire pentru membrii de elită din cultura românească. Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale sau Regele Carol al II-lea, își savurau cafeaua aici, potrivit surselor istorice.

Anul trecut, în noiembrie, cafeneaua și-a redeschis porțile după ce a fost renovată. Proprietarii spuneau că au vrut să păstreze aerul epocii, dar și să actualizeze anumite spații.

”Suntem bucuroși să primim oaspeți de toate vârstele, cu pasiuni și valori diferite, într-un mediu în care arta culinară se îmbină perfect cu savoarea unei cafele 100% arabica, dar mai ales cu serile de teatru și spectacole ce învie atmosfera cinelor și accentuează notele de cultură ale acestui loc”, afirmau proprietarii la deschiderea cafenelei.

Arhitecta Irina Stoica transmitea că „Acest spaţiu, de tip vagon, cu patru încăperi în trepte care coboară până în ultima sala, cu înălţime de patru metri. Am vrut să amplasăm ca element central copacul vieţii, i-am spus noi, un element care polarizează şi aduce oaspeţii cafenelei laolaltă. Dă viaţă, culoare acestui spaţiu care deja are o înălţime foarte mare, un acoperiş cu bolţi intersectate. Fiind o clădire de patrimoniu nu am avut voie să intervenim foarte mult.”, potrivit Știrilor Protv.

În cadrul Bienalei de Arhitectură au mai fost premiate o casă cu structură aparentă, o șură dintr-un sat săsesc, un ansamblu de locuințe din București, dar și o clădire industrială care constituie sediul grupului de firme Aragon, un constructor român specializat în pardoseli de terrazzo.

De asemenea, a fost apreciată restaurarea Băii Turcești din Iași și Revitalizarea Turnului pompierilor din Cluj Napoca.

Și Centru rezidenţial pentru vârstnici „Szilvássy Carola”, din Sfântu Gheorghe, Covasna a fost premiat de experti.