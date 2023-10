Cazinoul Constanța revine la viață. Bijuteria arhitectonică va fi un templu al culturii VIDEO

Cel mai fotografiat obiectiv de pe litoral va avea săli de spectacole, un muzeu, dar și o cafenea elegantă, ca în vremurile bune. Edificiului i-au fost păstrate decorațiuni originale.

Mai sunt doar câteva luni până când Cazinoul din Constanța va putea fi vizitat, din nou. Deja fațada monumentului de arhitectură de pe faleză a fost dezvelită, spre încântarea celor care vin special, unii chiar de departe, ca să facă poze din toate unghiurile, Cazinoul fiind cel mai fotografiat obiectiv de pe litoral.

Reabilitarea Cazinoului din Constanța, aflat în prezent în custodia Companiei Naționale de Investiții din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a început în primăvara anului 2020 și era estimată să dureze doi ani.

Numai că, în momentul în care au început lucrările de reabilitare, au apărut probleme. Una din lateralele Cazinoului era în pericol de prăbușire și trebuiau făcute lucrări de consolidare serioase la structura de rezistență. Așa că termenul a fost devansat, de la an la an. Inițial trebuie să fie gata în prima jumătate a acestui an, apoi la finele lui 2023, iar acum se preconizează ca termen final iunie 2024.

Constructorii spun că cele mai mari probleme le-au întâmpinat la refacerea fundației și a camerelor de la subsol.

„Inițial, în subsolul Cazinoului, se aflau spații de depozitare, grupuri sanitare, iar acum s-a luat decizia să fie incintă de muzeu. Au fost decopertați pereții și când au văzut ce frumoși erau, din piatră naturală originală, s-au hotărât să rămână cum erau. A fost schimbat, aproape în totalitate, pavimentul. Într-o singură cameră a fost menținut plafonul original. În rest au fost demolate toate pentru că erau în pericol să se prăbușească“, a declarat inginerul Gabriel Pachiu, șeful de șantier.

Parterul Cazinoului, unde se aflau barurile și terasa, au fost de asemenea greu de refăcut. Restauratorii au luat planurile originale și au depus o muncă titanică și migăloasă să restaureze sau să refacă de la zero decorațiunile de pe fiecare coloană, fiecare aplică, dar și picturile în stil francez. Au fost schimbate ferestrele cu altele, în ramă de stejar stratificat, a fost montată o pardoseală nouă, corpuri de iluminat noi, totul într-un efort imens de a păstra farmecul și stilul pe care Cazinoul îl avea acum 110 ani.

Restauratorii muncesc chiar și luni de zile pentru a reface o decorațiune de ipsos sau din microciment. Acestea împodobeau din abundență pe vremuri Cazinoul și îi dădeau aerul somptuos de epocă.

În curând, muncitorii vor monta pe fațadele de nord și sud vitraliile uriașe din sticlă, admirate de turiști de atâtea ori.

Vestea bună este că imobilul nu va fi concesionat când va reveni în patrimoniul municipalității, ci va rămâne deschis publicului: aici vor fi amenajate săli de spectacole, un muzeu, dar și o cafenea elegantă, ca în vremurile bune.

Cazinoul are o istorie interesantă. A fost construit la iniţiativa Regelui Carol I și inaugurat în 1910. Preluat de o firmă israeliană care voia să facă aici un cazino internațional, dar lăsat în paragină, Cazinoul a fost închis timp de un deceniu, apoi recuperat de Primăria Constanța și după mai multe licitații organizate, contestate, reluate, contractul pentru consolidarea şi restaurarea Cazinoului a fost semnat, în cele din urmă, pe 20 decembrie 2019, iar în 2020 au demarat lucrările. Valoarea inițială a fost de 56 de milioane lei, dar intervențiile suplimentare și scumpirile au făcut că prețul să crească. Acum, din estimările Ministerului Dezvoltării, investiția va depăși 200 de milioane de lei.