Luni, 25 August 2025
Adevărul
Ajutor de stat de 37,5 milioane de lei pentru Automobile Dacia. Cât primește DRM Draxlmaier

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat luni douã acorduri de finanțare pentru companiile Automobile Dacia SA și DRM Draxlmaier Romania Sisteme Electrice SRL. 

Automobile Dacia - GROUPE RENAULT

Acestea au fost aprobate în baza schemei de ajutor de stat prevãzutã de HG nr. 300/2024, având ca obiectiv stimularea dezvoltãrii regionale prin investiții semnificative.

Potrivit Ministerului de Finanțe, proiectele de investiții vor avea un impact social și economic considerabil, contribuind la crearea de noi locuri de muncã și la consolidarea balanței comerciale a României.

DRM Draxlmaier, ajutor de stat de 133,7 milioane de lei

DRM Draxlmaier Romania Sisteme Electrice SRL, o companie globalã importantã și unul dintre cei mai mari angajatori din industria automotive din România, va extinde capacitatea de producție de cablaje pentru autovehicule electrice, în unitatea din Satu Mare. Proiectul, cu o valoare de 297,2 milioane de lei și un ajutor de stat aprobat de 133,7 milioane lei, va crea peste 400 de noi locuri de muncã pânã în anul 2030 și va contribui la dezvoltarea regionalã cu 211 milioane lei, sub formã de taxe și impozite locale și naționale.

37,5 milioane de lei pentru Automobile Dacia

Cel de al doilea proiect aprobat este pentru Automobile Dacia SA, care va beneficia de o finanțare în valoare de 37,5 milioane lei, pentru un proiect de modernizare a procesului de vopsire a vehiculelor, o investiție de 85 de milioane de lei. Contribuția companiei la dezvoltarea regionalã prin plata taxelor și impozitelor va fi de 18,7 milioane lei.

„Investițiile majore susținute de stat în domenii strategice pentru România contribuie la o economie mai puternicã și mai competitivã, generând locuri de muncã în industrii cheie. Prin acest tip de parteneriat, sprijinim companii care aduc valoare adãugatã, promoveazã inovația și asigurã creștere durabilã, pe termen lung. Vizãm ca, în curând, sã anunțãm și alte mãsuri strategice de susținere a investițiilor și dezvoltãrii economice, pentru a crește atractivitatea României și pentru a putea crea noi oportunitãți. România are un potențial uriaș, pe care îl putem atinge, cu suficientã ambiție și mãsuri care sã restabileascã încrederea în țara noastrã,” a transmis ministrul Alexandru Nazare.

Ajutor de stat pentru investiții: 2,25 miliarde de lei buget total

Ministerul Finanțelor a lansat schema de ajutor de stat prin HG nr. 300/2024, pentru a stimula dezvoltarea regionalã a României prin sprijinirea investițiilor semnificative. Schema 33/2024 are ca scop principal susținerea proiectelor care contribuie la echilibrarea balanței comerciale a țãrii, fie prin reducerea importurilor, fie prin creșterea exporturilor.

Schema se adreseazã întreprinderilor din industria prelucrãtoare care realizeazã investiții inițiale în România, cu o valoare a costurilor eligibile de minimum 50 milioane lei și maximum 500 milioane lei. O condiție esențialã este ca investiția sã fie finalizatã în cel mult 3 ani de la demarare și sã utilizeze active corporale și necorporale noi.

Ajutorul de stat acordat în baza schemei mai sus menționate acoperã o parte din costurile pentru:

- realizarea de construcții noi;

- achiziționarea de echipamente;

- achiziționarea de active necorporale.

Bugetul total al schemei este de aproape 2,25 miliarde de lei (aproximativ 450 milioane de euro), iar acordurile de finanțare pot fi emise pânã la 31 decembrie 2026, urmând ca plãțile ajutorului de stat sã se realizeze în perioada 2025-2032.

Cererile se depun online, în sesiuni anunțate în prealabil. Proiectele sunt evaluate și ordonate pe baza unui punctaj, iar cele care se încadreazã în bugetul sesiunii sunt analizate în detaliu.

Prima sesiune de depunere a cererilor a avut loc în perioada 29 iulie - 9 septembrie 2024, cu un buget alocat de 1,5 miliarde lei. Au fost depuse 45 de cereri, cu investiții de aproximativ 8 miliarde de lei. Pânã în prezent, au fost semnate 10 acorduri de finanțare, cu o valoare totalã a investițiilor de 2,59 miliarde lei și un ajutor de stat aprobat de 1,146 miliarde lei.

Aceste finanțări subliniazã angajamentul Ministerului Finanțelor de a susține economia românească și de a stimula investițiile care contribuie la creșterea competitivitãții și la crearea de locuri de muncã pe termen lung.

Economie

