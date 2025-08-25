Amalia Lică a zguduit Rio: la 16 ani, gimnasta a intrat în istorie. Medalie mondială pentru România, după 33 de ani

Gimnasta Amalia Lică a debutat la nivel de senioare, la doar 16 ani, la Campionatul Mondial de gimnastica ritmică de la Rio de Janeiro. Și a făcut-o în stil de mare campioană, câștigând aseară argintul în proba de măciuci. Este a doua medalie mondială a acestei discipline din istorie, după cea obținută în 1992, la Bruxelles, de Irina Deleanu, actuala preşedintă a federaţiei, la coardă.

Calificată în finală cu a 7-a notă, puștoaica a avut o evoluție entuziasmantă, fiind notată cu 29.000. A fost depășită doar de germanca Darja Varfolomeev, campioana olimpică en titre la individual compus, cu 31,700 puncte. Bronzul a revenit bulgăroaicei Stiliana Nikolova, cu 28,800 puncte.

”România a zguduit Rio! Amalia Lică a intrat în istorie, alături de antrenoarea sa Adriana Mitroi - două suflete, o singură luptă, un rezultat care scrie viitorul gimnasticii româneşti. Echipa României a fost acolo, unită: Andreea Verdeş şi Cătălina Radu, luptătoare până la capăt. Diana Valeanu, stâlpul din spatele fetelor. Marinela Jipa, ochiul vigilent care nu iartă nicio greşeală.

Irina Deleanu, preşedinta FRGR, motorul unei federaţii care a arătat că România nu cedează, nu renunţă şi nu se teme. Rio 2025 a fost scena unde România şi-a strigat numele cu forţă. Şi abia e începutul!”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a FRGR după medalia câştigată de Amalia Lică.

Sportiva, cu un sac de medalii în palmares la competiţiile de junioare (5 aur și un argint la Campionatele Europene şi 1 argint și un 1 bronz la cele mondiale, obținute în ultimii doi ani), a prins și finala la individual compus în concursul de la Rio, clasându-se pe poziția a 17-a, cu un total de 107.500 puncte (27.950 - cerc; 28.050 - minge; 25.000 - măciuci; 26.500 - panglică).