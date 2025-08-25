Criză fără sfârșit. Bucureștenii rămân fără apă caldă pe termen nelimitat după ce reparațiile au agravat problema

Intervențiile pentru repararea conductei de pe Splaiul Unirii, care a lăsat fără apă caldă 5.000 de blocuri din București, au dus la noi avarii în rețea, prelungind perioada în care locuitorii afectați vor trebui să aștepte reluarea serviciului.

„În urma lucrărilor de echilibrare a rețelei termice și a intervențiilor complexe necesare remedierii avariei din zona Splaiul Unirii, procesele de presiune și repunere în funcțiune a sistemului au generat solicitări suplimentare asupra infrastructurii existente. Aceste manevre tehnice au dus la apariția de fisuri secundare în mai multe segmente ale conductelor de transport, situație care necesită intervenții imediate și punctuale în toate locațiile identificate”, a transmis Termoenergetica pe pagina sa de Facebook.

O avarie majoră produsă duminică în rețeaua primară a Capitalei a lăsat fără apă caldă mii de blocuri.

„Avarie majoră în rețeaua primară de termoficare cu diametrul de 1000 mm (...). Din cauza pierderilor masive de agent termic generate de această avarie, Elcen a decis oprirea forțată a CET Progresu, pentru a preveni avarii grave la nivelul instalațiilor energetice”, a transmis, duminică seara, pe Facebook, C.M. Termoenergetica București.

Echipele Companiei Municipale Termoenergetica București estimau că problema va fi remediată cel târziu pe 19 august.

„Sunt mobilizate în teren încă de la apariția avariei. Au fost deja montate pompe pentru evacuarea apei din galerie, iar lucrările de reparație sunt în desfășurare, cu scopul de a remedia cât mai rapid situația.

Estimăm că remedierea avariei va fi finalizată în cursul nopții de luni spre marți, iar imediat după restabilirea parametrilor minimi de funcționare, CET Progresu va fi repornită pentru a relua furnizarea agentului termic în condiții de siguranță. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că echipele noastre depun toate eforturile pentru reluarea în cel mai scurt timp a furnizării agentului termic”, a mai precizat Termoenergetica