Poliția iraniană a intervenit marți, 6 ianuarie, cu gaze lacrimogene pentru a dispersa zeci de protestatari care scandau sloganuri politice împotriva guvernului în bazarul din Teheran, potrivit unor ONG-uri și unor imagini video publicate pe rețelele de socializare.

Manifestanții au strigat lozinci precum „Pahlavi se va întoarce”, referindu-se la dinastia răsturnată de Revoluţia Islamică din 1979, dar și „Seyyed Ali va fi răsturnat”, o aluzie directă la liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Autenticitatea imaginilor a fost verificată de AFP, relatează Agerpres.

De asemenea, protestatarii au scandat „Libertate! Libertate!” și „Fără rușine!”.

Imaginile surprind forțele de securitate folosind gaze lacrimogene și fum înțepător, care au umplut bazarul și i-au determinat pe manifestanți să se împrăștie în grabă. Agenția de presă iraniană Fars a confirmat existența unor „adunări sporadice”, precizând că acestea au fost dispersate de poliție. Deși numărul exact al participanților nu a putut fi stabilit, un jurnalist de la Fars a estimat că aproximativ 150 de persoane au scandat sloganuri antiguvernamentale.

Proteste pornite de la costul vieții

Mai multe zone ale bazarului, inclusiv piața aurului, au fost închise după prânz, într-un gest descris drept „protest împotriva creșterii cursului de schimb valutar și a instabilității prețurilor”.

Protestele au început pe 28 decembrie în Teheran, inițial ca reacție la creșterea costului vieții, și s-au extins ulterior în mai multe provincii. Este cea mai amplă mobilizare de acest tip de la protestele declanșate la sfârșitul anului 2022, după moartea în arest a tinerei Mahsa Amini, reținută de poliția morală pentru presupusa încălcare a codului vestimentar impus femeilor.

Context tensionat în Iran

Deși amploarea protestelor actuale nu este, deocamdată, comparabilă cu cea din 2022, acestea reprezintă o provocare semnificativă pentru liderul suprem Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, aflat la putere din 1989. Tensiunile au loc într-un context delicat pentru Iran, după războiul cu Israelul din iunie 2025 și reluarea sancțiunilor ONU legate de programul nuclear iranian, în septembrie.

Potrivit unui bilanț realizat de AFP pe baza comunicatelor oficiale și a relatărilor din presa locală, cel puțin 12 persoane au fost ucise de la începutul protestelor, inclusiv membri ai forțelor de securitate. ONG-urile susțin însă că numărul real al victimelor ar putea fi mult mai mare.