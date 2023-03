Licitația pentru metroul din Cluj, contestată. Ce se întâmplă cu contractul de 10 miliarde lei

Asocierea de companii turcești Dogus-Tefken Insaat a depus o contestație la licitația metroului din Cluj chiar în ultima zi în care mai putea face acest lucru. Contestația este pe masa Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Primăria Cluj-Napoca urma să semneze în cursul acestei luni (martie 2023) contractul pentru proiectarea și execuția magistralei de metrou M1, cu compania turcă Gulermak, care a câștigat o licitație în acest sens. Acest lucru nu se va mai întâmpla, deoarece Dogus a depus contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), vineri, 10 martie, în ultima zi admisă de lege. Din această cauză, semnarea contractului va întârzia aproximativ o lună, termen în care CNSC trebuie să se pronunțe.

„În 10 martie a fost contestată Comunicarea privind rezultatul procedurii de către Asocierea S.C. DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. – S.C. TEKFEN INSAAT VE TESISAT A.S. Termenul de judecare al CNSC este, conform prevederilor art. 24, alin. (1) din Legea nr. 101/2016 de 20 de zile de la data primirii dosarului achiziției. Acest termen poate fi prelungit cu 10 zile. Comisia de evaluare nu cunoaște valoarea ofertei Asocierii S.C. DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. – S.C. TEKFEN INSAAT VE TESISAT A.S. deoarece, conform SEAP, după acordarea calificativului de neconformitate din punct de vedere tehnic, acest ofertant nu a mai intrat in etapa de evaluare financiară, astfel că oferta financiară nu a putut fi vizualizată”, informează reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca.

Potrivit sursei citate, evaluarea ofertelor a fost făcută de experți din țară și străinătate și a fost avizată de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice. Acest lucru nu a fost suficient pentru a se evita o contestație.

„Singura ofertă financiară vizualizată și evaluată de către comisia de evaluare a fost cea care a îndeplinit condițiile de eligibilitate DUAE și tehnice, respectiv cea a Asocierii Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S., Gülermak Spólka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia, Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A. Evaluarea ofertelor s-a efectuat de către comisia de evaluare și de către 18 experți cooptați din România și din străinătate cu experiență în astfel de proiecte complexe. Totodată, menționăm că fiecare etapă de evaluare a fost avizată de către observatorii desemnați de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice. Criteriul de evaluare stabilit pentru atribuirea contractului este “cel mai bun raport calitate preț”. S-a punctat componenta tehnică 45%, iar componenta financiara 55%”, au adăugat reprezentanții municipalității clujene.

Compania care a făcut metrou la Istanbul și Varșovia a câștigat licitația

La finalul lunii trecute, asocierea Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S.- Gülermak Spólka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia-Alstom Transport S.A. - Arcada Company S.A a fost desemnată câștigătoarea licitației deschise având ca obiect „Proiectare și Execuție lucrări de Infrastructură (structură de rezistență, cale de rulare, finisaje, sisteme de instalații), Automatizare trafic, Racordare alimentare cu energie electrică aferente obiectivului de investiție Magistrala I de metrou Cluj”.

MInistrul Transporturilor Sorin Grindeanu a susținut, la semnarea finanțării metroului clujean, că este cel mai mare contract de finanțare din ultimii 30 de ani. Valoarea estimată a lucrărilor de execuție: 8.666.341.418,31 lei fără TVA.

Valoarea estimată a serviciilor de proiectare (inclusiv alte servicii): Monitorizare, Studii de teren (inclusiv cercetare arheologică preventivă), Expertizare tehnică, Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor, Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, Proiect tehnic și detalii de execuție, Asistență tehnică: 398.114.648,69 lei fără TVA. Durata totală a contractului este de 96 de luni.

Care va fi traseul metroului din Cluj

Traseul liniei de metrou ușor începe din zona nouă rezidențială din Florești.

Primele trei stații deservesc zone de locuințe de densitate medie din Florești, iar apoi stațiile 4 și 5 deservesc zone multifuncționale într-o dinamică dezvoltare, desfășurate în jurul ancorelor viitorului spital regional de urgență și respectiv centrul comercial Vivo.

Stațiile 6, 7 și 8 deservesc cartierul Mănăștur (cea mai densă zonă de locuințe din oraș), iar apoi linia urmează magistrala rutieră vest-est, traversând centrul orașului, până la Piața Mărăști.

De aici, o ramură a liniei continuă înspre zona industrială Bulevardul Muncii, asigurând și legătura cu calea ferată și viitorul serviciu de tren metropolitan, iar o altă ramură deservește cartierele Gheorgheni și Sopor, unde este amplasat și Depoul suprateran.