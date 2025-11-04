Incident grav pe aeroportul din Cluj. Un avion Ryanair a rămas blocat pe pistă. Pilotul, preluat inconştient

Aterizările şi decolările de pe Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca au fost oprite luni seară, după ce un avion Ryanair a rămas pe pistă imediat după aterizare, transmite BoardingPass, site specializat în ştiri din aviaţie.

Echipajul aeronavei, care efectua un zbor dinspre Bergamo, a declarat urgenţă medicală înainte de aterizare. Potrivit sursei citate, comandantul ar fi anunţat că al doilea pilot este „incapacitat”. După aterizare, acesta a fost preluat inconştient de la bord, însă nu se ştie deocamdată ce problemă medicală a suferit.

În urma incidentului, pista a fost blocată temporar, iar două avioane care urmau să aterizeze la Cluj au fost redirecţionate către Sibiu, unde au alimentat cu combustibil.

După câteva ore, pista a fost redeschisă, iar zborurile redirecţionate au revenit la Cluj. Zborul retur spre Bergamo a decolat în cele din urmă la ora 02:58, cu o întârziere de peste trei ore, operat de un echipaj sosit de la Bucureşti.