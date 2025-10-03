Româncă arestată pe un aeroport din Italia, după ce a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac

O româncă de 46 de ani a fost arestată pe aeroportul Orio al Serio din Bergamo, Italia, după ce vameşii au descoperit că transporta aproape 1,4 kilograme de substanţe ilegale ascunse în corpul său. Femeia avea în stomac 120 de capsule de plastic.

Femeia, care lucra ca vânzătoare ambulantă de îmbrăcăminte, sosise cu un zbor din Bruxelles şi urma să se îmbarce spre oraşul italian Alghero. A fost selectată pentru control în urma unei semnalări transmise de autorităţile belgiene prin Direcţia Antifraudă din Roma.

Potrivit presei italiene Il Messaggero, pasagera nu avea bagaj de cală, părea agitată şi a explicat că merge să îşi viziteze rudele. Suspiciunile vameşilor au fost confirmate în urma unor radiografii, care au arătat că femeia avea în stomac 120 de capsule de plastic, învelite în bandă adezivă.

După eliminarea acestora, autorităţile au confiscat drogurile, iar românca a fost reţinută şi plasată în arest la Bergamo.

Ea urmează să apară în faţa judecătorilor pentru a răspunde acuzaţiilor care i se aduc.