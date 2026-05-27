Video Frații Tate, interesați să cumpere Hotelul Continental, clădire-simbol din inima Clujului. Internauții se revoltă în online: „Să fim pe fază pentru proteste”

Milionarul și influencerul Andrew Tate a declarat că el și fratele său, Tristan Tate, analizează posibilitatea de a cumpăra o clădire istorică în centrul municipiului Cluj-Napoca, chiar fostul Hotel Continental. Vizita fraților Tate în Cluj a atras atenția localnicilor, mai ales după ce aceștia au fost văzuți în zona Pieței Unirii și a străzii Universității. Posibila lor mutare în inima Ardealului au stârnit dezbateri aprinse în mediul online.

Într-un interviu acordat Clujust.ro, Andrew Tate a vorbit despre vizita sa în oraș, despre planuri de investiții și despre interesul pentru mai multe proprietăți din România.

„Este un oraș frumos și m-am gândit să vin să-l vizitez, să-l explorez. Nu am mai fost aici de mult timp, dar este un loc foarte frumos”, a spus acesta, adăugând că analizează mai multe proprietăți istorice și terenuri din zonă.

Întrebat despre interesul pentru Hotelul Continental, Tate a confirmat că vrea să vadă clădirea și că este interesat de achiziții în zona centrală a orașului. Totodată, el a spus că România reprezintă o piață cu potențial investițional, dar a făcut și afirmații controversate la adresa unor instituții din țară.

„Cred că România este o țară în dezvoltare și, după ce procurorii corupți de la DIICOT și București vor fi îndepărtați, oamenii de afaceri internaționali vor începe să vină din nou aici. Țara aceasta este ținută pe loc de procurorii corupți care distrug imaginea națiunii. Când vor dispărea, cred că vor veni multe afaceri internaționale. Eu mă pregătesc pentru acel moment și intenționez să rămân în România foarte mult timp”, a afirmat acesta.

Andrew Tate a comentat și situația sa juridică din România, afirmând că acuzațiile care i se aduc sunt nefondate și că are încredere în sistemul de justiție.

Influencerul nu exclude varianta mutării în Cluj

În același interviu, influencerul a precizat că nu exclude posibilitatea de a locui în Cluj-Napoca, menționând că își împarte timpul între mai multe orașe din România, inclusiv Brașov și București, unde spune că analizează alte investiții.

Vizita fraților Tate în Cluj a atras atenția publicului, mai ales după ce aceștia au fost văzuți în zona Pieței Unirii și a străzii Universității, însoțiți de mai multe persoane. Imaginile au circulat rapid pe rețelele sociale.

Potrivit unor surse locale, cei doi au fost cazați la Hotel Platinia, unde au venit cu mai mulți bolizi de lux, inclusiv Ferrari, Lamborghini și un Koenigsegg Jesko Attack.

Informațiile privind posibila lor mutare în Cluj au stârnit dezbateri aprinse în mediul online, în special pe platforme precum Reddit, unde reacțiile au variat de la ironii la critici dure. „Eu zic să fim pe fază pentru proteste”, a scris o utilizatoare a platformei.

Reacția Primăriei Cluj: „Nu a fost înregistrată la autoritatea locală nicio cerere”

În prezent, nu există o confirmare oficială privind achiziția Hotelului Continental sau alte tranzacții imobiliare în Cluj-Napoca.

„Până în acest moment, nu a fost înregistrată la autoritatea locală nicio cerere cu privire la intenția de înstrăinare a imobilului Hotelului Continental. În situația în care autoritatea locală va fi sesizată cu privire la intenția de înstrăinare, aceasta urmează să se pronunțe cu privire la exercitarea dreptului de preempțiune. Pentru protejarea bunurilor culturale, în legile care reglementează regimul juridic al patrimoniului cultural național (...) se regăsește și instituirea unui regim juridic restrictiv de circulație, în sensul că aceste bunuri nu pot fi înstrăinate fără respectarea dreptului de preempțiune al statului sau al unităților administrativ-teritoriale”, au transmis reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca pentru Cluj24.