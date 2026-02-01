search
Duminică, 1 Februarie 2026
Adevărul
Se pregătesc două lupte colosale: legendarii Sergio Ramos și Zlatan Ibrahimovic se bat în ring cu frații Tate

Publicat:

Presa spaniolă a anunțat că Sergio Ramos se pregătește să lase fotbalul pentru o intrare spectaculoasă în lumea boxului. Fiorosul fundaș cu 180 de selecții la națională a primit o propunere din partea Misfits Boxing pentru un meci de box contra lui Andrew Tate, fost luptător de kickboxing și actual controversat influencer. Mai mult, gala programată pe 22 august, în Qatar, programează un alt meci-șoc: Zlatan Ibrahimovic contra lui Tristan Tate.

Andrew Tate și Sergio Ramos vor să-și arate mușchii. Colaj X
Andrew Tate și Sergio Ramos vor să-și arate mușchii. Colaj X

La debutul în box, Andrew Tate a luptat anul trecut cu Chase DeMoor, însă a fost învins clar. El a primit acum o ofertă tentantă pentru o luptă în ring cu Sergio Ramos, fostul mare fundaș al lui Real Madrid. Fotbalistul, chiar dacă nu și-a agățat încă ghetele în cui, nu mai are niciun contract, după despărțirea de mexicanii de la Monterrey petrecută la începutul acestui an.

Gala din 22 august va mai avea un cap de afiș: un alt mare fotbalist, Zlatan Ibrahimovic, urmează să încrucișeze mănușile cu Tristan Tate, fratele lui Andrew Tate, tot un influencer discutabil. Site-urile de specialitate din box susțin că toate părțile au semnat deja contractele pentru ineditul eveniment din Qatar și că organizatorii vor face anunțul oficial în cursul zilei de mâine.

