Video A agățat o femeie în Centrul Vechi și a tâlhărit-o după o partidă de sex. Un tânăr de 18 ani a fost reținut

Un tânăr de 18 ani a fost reținut miercuri, de către polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale – Sector 6, într-un dosar penal privind infracțiunea de tâlhărie calificată.

Potrivit poliției, pe 21 septembrie, o femeie în vârstă de 30 de ani a sesizat că ar fi fost agresată fizic și deposedată de un telefon mobil și de o sumă de bani, la o adresă din Sectorul 6.

Din informațiile din anchetă, femeia și tânărul nu se cunoșteau. Ei s-au întâlnit în Centrul Vechi și după ce au consumat câteva păhărele de alcool, de comun acord au hotărât să meargă acasă la femeie și să întrețină relații intime.

Acasă au continuat să consume alcool, iar după ce au întreținut relații sexuale, tânărul ar fi lovit-o și i-a sustras un telefon mobil și 250 de lei, după care a părăsit domiciliul femeii, care nu este cunoscută ca prostituată.

Miercuri, pe 1 octombrie 2025, polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în județul Ialomița, bănuitul fiind depistat și condus la sediul subunității de poliție pentru audieri. Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.