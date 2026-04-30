Cum circulă mijloacele de transport în comun din Cluj de 1 Mai

Ziua de 1 Mai schimbă orarul mijloacelor de transport în comun din Cluj-Napoca. Acestea vor circula după programul de duminică, anunță Compania de Transport Cluj-Napoca.

„Compania de Transport Cluj-Napoca informează publicul călător că în data de 1 Mai transportul public urban și metropolitan se va desfăşura între orele 6:00 – 23:00, conform programului pentru ziua de duminică.

Autobuzul liniei M71, care face legătura între Cluj-Napoca și zona de agrement Cheile Turzii, va pleca din Cluj Napoca de pe strada Posada la ora 09:00 și se va întoarce după-masă spre Cluj la ora 18:00 (program de circulație conform zilelor de sâmbătă / duminică)”, se arată într-un comunicat al Companiei.

Un program special va fi și în ziua de sâmbătă, 2 mai, din cauza partidei de fotbal dintre U Cluj și FC Argeș.

„În data de 2 mai, cu ocazia meciului de fotbal FC Universitatea Cluj – FC Argeș, care va avea loc pe Cluj Arena, cu începere de la ora 20:30, următoarele linii vor avea program extins:

- Liniile de autobuz: 9, 24B, 30 și 35;

- Liniile de troleibuz: 1, 3, 4, 6 și 25;

- Liniile de tramvai: 101 și 102L”, se mai precizează în comunicatul amintit.

Programele de circulație pot fi consultate pe site-ul www.ctpcj.ro și în aplicația gratuită de mobil Tranzy.