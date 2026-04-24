Derby-ul Clujului schimbă orarul mijloacelor de transport din capitala Ardealului. CFR Cluj joacă pe stadionul din Gruia cu U Cluj

CFR Cluj joacă cu Universitatea Cuj sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 20.30, în Superliga 2025-2026, Play-off - Etapa 6, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din cartierul clujean Gruia.

Microbiștii care nu și-au procurat bilete mai au timp și sâmbătă să dea o fugă până la casele de bilete din Gruia, însă doar până la ora 18.30, moment în care va începe accesul în stadion, anunță cei de la CFR Cluj pe site.

Tot pentru fanii celor două echipe, Compania de Transport Public Cluj-Napoca (CTP) anunță că prelungește orarul mai multor troleibuze, autobuze și tramvaie.

„Pentru facilitarea deplasarii spectatorilor catre si dinspre evenimentul sportiv, ce va avea loc în data de 25 aprilie pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” de la ora 20:30, vor fi suplimentate si prelungite programele de circulatie a urmatoarelor linii de transport in comun:

-Linii autobuze: 9, 21, 27, 35

-linii troleibuze : 1, 3, 4, 6, 25

-linii de tramvai: 101 si 102”, se arată într-un comunicat al CTP.