CTP, mesaj direct pentru studenții care vor transport public gratuit. Anunțul oficial care îi privește și pe masteranzi și doctoranzi

Studenții, masteranzii și doctoranzii ȋnscriși la universităţile din Cluj-Napoca beneficiază de transport public gratuit și în anul universitar 2025-2026, anunță Compania de Transport Public Cluj (CTP)

Compania de Transport Public Cluj anunță că și în anul universitar 2025-2026 studenții, masteranzii și doctoranzii vor beneficia de transport public gratuit. O primă condiție este ca aceștia să aibă până în 30 de ani. Nu și singura.

„Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. informează că și ȋn anul universitar 2025-2026 studenţii, masteranzii și doctoranzii cu vârsta de până la 30 de ani, înscriși la forma de învățământ cu frecvență ȋn cadrul universităţilor din Cluj-Napoca, vor beneficia de transport gratuit ȋn Municipiul Cluj-Napoca. Asigurarea accesului facil, rapid și fără cozi de așteptare la abonamentele gratuite esenţiale pentru studenţi reprezintă o preocupare constantă pentru Primăria Municipiului Cluj-Napoca și pentru Compania de Transport Public. În acest sens au fost demarate din timp discuţiile și colaborările cu instituţiile de ȋnvăţămant superior, ȋn vederea implementării unor măsuri menite să eficientizeze procesul de eliberare a abonamentelor. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a semnat Convenţia cu C.T.P. Cluj-Napoca S.A, ceea ce permite eliberarea abonamentelor gratuite direct la punctele de vânzare CTP”, anunță reprezentanții companiei.

Pașii de făcut

CTP Cluj explică și pașii de făcut în acest sens. Astfel, studenţii, masteranzii și doctoranzii UBB pot obţine abonamentele gratuite prin urmatoarele trei modalităţi simple:

„1. Comanda on-line pentru primul card. Studenţii din anul I și cei care nu au un card de transport, pot comanda on-line primul card pentru studenţi pe site-ul www.ctpcj.ro sau link-ul https://e-primariaclujnapoca.ro/ctp/. După verificarea eligibilităţii CNP-ului ȋn baza de date a UBB se emite cardul ȋncărcat cu abonamentul gratuit si vor primi pe e-mail detalii privind ridicarea cardului, fără cozi și așteptare. 2. Prelungire la cele 64 de Automate din staţii. Studenţii din anii II, III, IV, masteranzii și doctoranzii care deţin un card de transport și care au achiziţionat deja ȋn luna septembrie abonamentul gratuit, vor putea prelungi acest abonament de la automatele din staţii”, susțin cei de la CTP.

A treia modalitate este la centrele de vânxare CTP. Pentru asta, centrele de vânzare CTP vor avea un program prelungit, pentru ca studenții să reușească să-și rezolve situația.

„3. La 11 Centre de vanzare CTP- cu orare prelungite, de la 6:00-21:30. Studenţii din anii II, III, IV, masteranzii și doctoranzii care deţin un card de transport dar nu mai au abonament valabil pe el, vor face prima ȋncărcare la Centre de vanzare CTP, unde se verifică statutul de student pe baza carnetului de student sau a CNP-ului, ȋn baza de date a UBB. Așteptăm studenţii UBB să vină ȋncă din luna septembrie pentru ȋncărcarea abonamentelor. Ulterior, toate abonamentele gratuite se vor putea reîncărca lunar, ȋnainte de expirare, de la AUTOMATELE din stații. Instrucţiunile pentru prelungire sunt afișate la automate, iar pe www.ctpcj.ro găsiţi un tutorial detaliat”, explică reprezentanții CTP Cluj.

Ce soluții au studenții de la universitățile care n-au semnat convenția cu CTP

Potrivit companiei, celelalte universități clujene nu au semnat convenția cu CTP Cluj, ceea ce face ca lucrurile să fie mai complicate pentru studenții care urmează cursurile acestora.

„Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară, Universitatea de Medicina și Farmacie “Iuliu Haţieganu”, Universitatea de Artă și Design și Academia Naţională de Muzică “Gheorghe Dima” nu au ȋncheiat convenţia cu C.T.P. Cluj-Napoca, astfel ȋncat studenţii vor chiziţiona lunar, contracost, abonamentele ȋn valoare de 56 de lei, sumă pe care o vor recupera de la universităţi. Studenţii acestor universităţi nu pot beneficia de prelungirea la Automate si nu pot comanda on-line carduri noi, prin urmare ȋi invităm să se prezinte la Centrele de vanzare CTP cu următoarele documente: Cartea de identitate și carnetul de student vizat pe anul 2025-2026. Amintim studenţilor de la aceste Institutii de invăţământ superior că au dreptul la abonamente cu reducere sau gratuite și ȋi așteptăm la Centrele de vânzare pentru emiterea acestora, ȋn baza documentelor de mai sus”, încheie reprezentanții CTP.