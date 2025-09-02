search
Ce se întâmplă cu transportul public gratuit pentru elevi în noul an școlar. Anunțul oficial făcut de CTP

0
0
Publicat:

Noul an şcolar va începe pe 8 septembrie, într-o atmosferă tensionată, după ce Guvernul Bolojan a anunțat o serie de măsuri nepopulare ce îi vizează pe profesori, învățători, educatori și chiar și pe elevi.

Elevii din Cluj vor beneficia de transport public gratuit și în noul an școlar. FOTO: Andrei Pintea
Elevii din Cluj-Napoca și din localitățile limitrofe ce fac parte din Zona Metropolitană scapă, cel puțin parțial, de politicile de austeritate ale Guvernului. Ei vor beneficia în continuare de transport public gratuit, prin Compania de Transport Public Cluj-Napoca (CTP). Începând cu data de 3 septembrie, abonamentele gratuite pentru elevi se pot ȋncărca pe card la AUTOMATELE din staţii și la Centrele de vanzare CTP.

„Elevii ȋnscriși ȋn anul școlar 2025-2026 ȋn unităţile de ȋnvăţământ preuniversitar (primar, gimnazial, liceal şi postliceal) acreditat/autorizat din Municipiul Cluj-Napoca și comunele din Zona Metropolitana (Florești, Baciu, Apahida, Gilău, Ciurila, Feleacu, Chinteni, Aiton, Petreștii de Jos, Săvădisla), beneficiaza de gratuitate la transportul public local și metropolitan pe tot parcursul anului școlar, in conditiile Legii nr.198/2023 si HCL Cluj-Napoca nr.711/2023. Începand cu data de 03.09.2025, abonamentele gratuite pentru elevi se pot ȋncărca pe card la AUTOMATELE din staţii și la Centrele de vanzare CTP”, anunță reprezentanții CTP.

Încărcarea Abonamentului gratuit pentru elevi pe cardul de transport se face astfel: „Elevii care au avut abonamente de Cluj-Napoca pe anul școlar anterior, pot prelungi același abonament la AUTOMATELE din staţii, ȋnainte de expirare, adică pană la data de 30.09.2025. Pe site-ul nostru gasiti tutorialul cu  Instructiuni de prelungire la automat. Elevii din clasa pregătitoare pot solicita și vor primi prin școală cardurile de transport ȋncărcate cu abonament gratuit, pe baza tabelelor transmise de școli către CTP”, se menționează într-un comunicat transmis de CTP.

Acte necesare

Elevii care au nevoie de abonamente metropolitane (in funcţie de comuna din care se deplaseaza), elevii care nu au avut card de transport sau l-au pierdut, precum și elevii care nu pot prelungi abonamentul la automate sunt așteptaţi la Centrele de vanzare CTP. Pentru acest lucru, trebuie să aibă la ei următoarele documente:

„a) carnetul de elev, vizat pe anul școlar 2025-2026, completat corect cu: nume și prenume elev, CNP, adresa și nr. matricol sau adeverinţă de la școală.  *În luna septembrie se accepta și carnetul fără viza pe noul an școlar.  b) cartea de identitate / certificatul de naştere pentru elevii sub 14 ani și dovada domiciliului ȋn copie/ electronic (dovada domiciliului poate fi adresa completă din Carnetul de elev, Cartea de identitate a părintelui (copie) sau declaratie pe proprie raspundere)”, se mai precizează în același comunicat.

Nu în ultimul rând Pentru emiterea primului card de transport este necesară completarea unei cereri, care este disponibilă la Centrele de vânzări sau se poate descărca de pe site-ul nostru www.ctpcj.ro.

„Cererea va fi completată de elevul major/ părinte/ tutore. Fotografia tipărită pe card se poate prelua din Cartea de identitate, carnet sau se poate utiliza altă poza a elevului, chiar și de pe telefon. Pentru  a evita aglomeraţia la Centrele de vanzare rugăm elevii să ȋși ȋncarce abonamentele pentru noul an școlar de la automatele din staţii, pe parcursul lunii septembrie. Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A urează tuturor elevilor mult succes ȋn noul an școlar!”, se mai menționează în comunicatul oficial al CTP.

Cluj-Napoca

